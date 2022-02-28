«Дау Изолан», одна из ведущих компаний на рынке полиуретановых систем в России и странах СНГ, станет участником 23-й международной выставки «Строительство — UzBuild 2022», которая пройдет в Ташкенте с 1 по 4 марта. Компания планирует расширить свое присутствие в регионе за счет развития новых направлений сотрудничества и укрепления партнерских связей с местными производителями.

Полиуретан — материал с неограниченными возможностями и один из универсальных ныне существующих полимеров. Спектр его свойств зависит от выбранных рецептуры, технологии и соотношения компонентов: при необходимости можно получить жесткие, высокоэластичные мягкие, интегральные, ячеистые (вспененные) или монолитные продукты, которые перерабатываются всеми существующими технологическими методами.





Разнообразие форм, надежность, безопасность и другие полезные свойства делают полиуретаны незаменимым компонентом во многих отраслях современной промышленности. Продукция «Дау Изолан» сегодня используется:

при изготовлении сэндвич-панелей PUR и PIR, 1K- и 2K-клеев;

в строительстве безопасных спортивных и детских площадок из резиновой крошки;

в пенополиуретановой изоляции при производстве теплогидроизолированных труб, предназначенных для прокладки тепловых сетей;

для утепления объектов методом напыления;

для выпуска строительных или мебельных декоративных элементов;

в автомобилестроении, обувной промышленности и других сферах.

Производственные мощности «Дау Изолан» позволяют выпускать более 100 тысяч тонн полиуретановых систем в год. Современный научно-исследовательский центр позволяет специалистам разрабатывать и внедрять инновационную полиуретановую продукцию. Завод компании, открытый в 2009 году, является одним из крупных в Европе.

Предприятие продолжает расширяться и оптимизировать существующие мощности в соответствии с потребностями полиуретановых рынков. В 2018 году получена первая партия продукции на новом участке по производству преполимеров, а в 2021 году введен в эксплуатацию современный складской комплекс площадью 32 тысячи кв. м.





На рынке Узбекистана «Дау Изолан» присутствует не первый год. Сегодня предприятие плодотворно сотрудничает с рядом крупных узбекских компаний и корпораций, включая производителей бытовой техники Artel Electronics и TEXNOPARK, а также группу компаний AKFA. Положительные результаты смены вектора экономического развития за последние несколько лет делают страну эффективной площадкой для внедрения, проработки и реализации перспективных проектов, считает руководство «Дау Изолан».

«Политика компании соответствует принципам устойчивого развития и строится на постоянном улучшении менеджмента, повышении качества обслуживания и совершенствовании технологий. Специалисты „Дау Изолан“ готовы оказывать техническую поддержку на всех этапах проекта: от бизнес-плана до выхода на рынок, как в очном формате, так и в дистанционном», — подчеркнул генеральный директор «Дау Изолан» Сергей Аникин.

Специалисты компании в первую очередь подбирают оптимальную комбинацию свойств продукта под каждый запрос рынка, что гарантирует индивидуальный подход, особое решение и высокое качество исполнения. В рамках выставки «Строительство — UzBuild 2022» специалисты компании ответят на вопросы и дадут рекомендации по применению своих систем.

Подробнее о продукции и решениях компании «Дау Изолан» можно узнать на сайте.

Бесплатный электронный билет для посещения выставки можно получить по ссылке.

«Дау Изолан» будет представлен во втором павильоне UzExpo Center, стенд D30.

Адрес UzExpo Center: пр-т А. Темура, 107.

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