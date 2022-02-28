С 1 по 4 марта в НВК «Узэкспоцентр» пройдет 23-я международная выставка «Строительство — UzBuild 2022». На ней будет представлена продукция производителей стройматериалов, специального оборудования и спецтехнологий.

В мероприятии примут участие более 180 компаний из 19 стран. В их числе свой бренд представит один из ведущих производителей автоклавного газоблока на территории Узбекистана — ARTON. Номер стенда компании на выставке — С8. Он расположится в павильоне №2.





ARTON был основан в 2018 году, на сегодняшний день имеет производственную мощность в 200 тысяч куб. м в год. Одна из ведущих компаний сектора стройматериалов Узбекистана производит автоклавный газоблок по европейским стандартам качества из высококачественного местного сырья. Завод производителя оснащен производственными линиями последнего поколения от компании Wehrhahn GmbH (Германия). ARTON предлагает газоблок для наружных стен и межкомнатных перегородок марок D400, D500, D600.





Автоклавный газоблок ARTON является универсальным материалом, отвечающим современным стандартам строительной индустрии. Газоблок ARTON — экологичный, негорючий, влагостойкий, прочный и одновременно легкий стройматериал, который имеет высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Газоблок — это надежный и современный строительный материал, широко используемый как в промышленном так и в жилищном секторе во всем мире.





Партнерами ARTON являются такие крупные застройщики и компании Узбекистана и Казахстана, как Golden House, FDG, NRG, Real House, Bl Group, Safia, Amirsoy, Murad Buildings, Bazis A, Binokor, Mimar, Discover Invest, Xon Saroy, Tashkent City, IT Park, Etalon Building и проекты Nest One, Akay City, Seoul Mun, Zarafshan City и другие.

Компания ARTON предлагает высококачественный комплексный сервис на всех этапах периода строительства. Услуги — бесплатны.





ARTON не останавливается на достигнутом. Компания увеличивает производственные мощности до 500 тысяч куб. м в год. Также в 2022 году планируется запуск проектов в Андижанской, Навоийской и Хорезмской областях.

Телефоны ARTON: (+998) 71−200−20−06, (+998) 97−100−03−03.

Сайт ARTON: arton.uz

Instagram: @arton.gazoblok

Facebook: fb.com/artonmininginvest

Telegram: t.me/arton_uz

Адрес НВК «Узэкспоцентр»: пр-т Амира Темура, 107.

Сайт выставки: uzbuild.uz

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