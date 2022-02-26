25 февраля в Узбекистане было подтверждено 138 случаев коронавируса, что на 18 случаев меньше, чем в предыдущий день — 156. Выявлен также 21 случай пневмонии (26), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило чуть более 236 тысяч.

В пятницу в Ташкенте было выявлено 47 случаев коронавируса, что на 11 меньше, чем в предыдущий день — 58. В Ташкентской области — 28 случаев (33), в Самаркандской области — 19 (23). В других регионах — менее 10.

В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1630.