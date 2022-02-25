Жители Ташкента несут цветы, мягкие игрушки и записки к посольству Украины, чтобы выразить поддержку украинскому народу. Корреспондент «Газеты.uz» побывал у здания диппредставительства.

На записках можно увидеть надписи на украинском, узбекском, английском и русском языках: «Мы с вами! #нетвойне», «Украина, держись!», «Украинага тинчлик» («Мир Украине»), «Сил та терпіння українському народу» и другие.

Посольство Украины в Instagram написало: «Спасибо неравнодушным узбекистанцам и нашим соотечественникам за поддержку Украины!»





Житель столицы Мирзаёр Эркинов, отнёсший цветы и записку к посольству, сообщил «Газете.uz», что выступает против и осуждает любую форму войны и агрессии. Он отметил, что возложил цветы в память о погибших военнослужащих и мирных жителях.

«Неважно, украинцами или русскими являются погибшие солдаты, они боролись и борются за ценности, в которые верят. Пока украинские мужи проливают кровь за Родину и свободу, российские солдаты становятся жертвами пустых идей правительства. Это очень, очень грустно», — сказал он.

«Герберт Уэллс говорил: „Если мы не покончим с войной, война покончит с нами“. Пусть будет мир в Украине, пусть каждое государство само решает свою судьбу. Пусть не будет в мире политических репрессий и войн», — заявил он.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе, цель которой — «демилитаризация и денацификация». Однако удары были нанесены по разным городам Украины. Мировые лидеры осудили действия России, назвав их вопиющем нападением и актом агрессии. США, Британия, Канада, Япония и Евросоюз объявили санкции против России.