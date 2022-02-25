Евразийский межправительственный совет приветствовал инициативу Узбекистан о расширении участия в работе Евразийского экономического союза по четырём направления, сообщила пресс-служба ЕАЭС.

В ходе выступления на заседании Евразийского межправительственного совета 25 февраля премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан заинтересован в работе по четырём направлениям: вопросам климатической повестки, цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, электронной торговле и реализации проекта «Евразийский агроэкспресс». Последний проект нацелен на увеличение объёмов взаимных поставок и экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также его диверсификацию.

«На первом этапе регулярные отправки за пределы ЕАЭС будут организованы по двум направлениям — в Китай и Узбекистан, а также обратно. В дальнейшем маршруты реализации могут быть расширены на другие страны азиатского и европейского регионов», — отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

По его словам, регулярность перевозок позволит сформировать конкурентоспособные в отношении морского фрахта тарифы, а также сократить сроки доставки товаров (до 10−14 дней в Китай и 4−7 дней в Узбекистан). Кроме того, предполагается создание всей необходимой инфраструктуры — отлаженной логистической цепочки поставок.

Фото: primeminister.kz

Абдулла Арипов также сообщил, что в настоящее время активно идёт процесс согласования условий и процедур присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития. О планах присоединения власти Узбекистана сообщали ещё в декабре.

Кроме того, как отметил премьер, завершается согласование совместной дорожной карты между правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссии. Этот документ включает в себя сотрудничество между профильными органами Узбекистана и департаментами комиссии в торговой, промышленной, таможенной, финансовой и налоговой сферах, а также в области энергетики, технического регулирования, обращения лекарств и медицинских изделий.

«Выражаем надежду на поддержку государств-членов Евразийского экономического союза в одобрении принятия данного документа», — сказал он.

Абдулла Арипов подчеркнул, что наращивание взаимной торговли со странами-участницами ЕАЭС является для Узбекистана приоритетным. Он считает, что для полноценного режима свободной торговли необходимо иметь барьеры и воздержаться от введения новых ограничительных мер.

Глава правительства Узбекистана также предложил продолжить совместную работу по гармонизации и взаимному признанию норм технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований. По его словам, Узбекистан рассчитывает на поддержку ЕЭК по выработке мер по сближению и унификации правовых актов в области нетарифного регулирования.

Узбекистан также заинтересован в обмене опытом внедрения механизма прослеживаемости товаров и системы электронной навигационных пломб в торговых отношениях с ЕАЭС.

С учётом стабилизации эпидемиологической ситуации в мире и проводимой вакцинации населения глава правительства Узбекистана предложил возобновить пассажирское сообщение на железнодорожном и автомобильном транспорте.

Абдулла Арипов пригласил официальных лиц и деловые круги принять участие в Ташкентском инвестиционном форуме 24−26 марта и международной промышленной выставке «Иннопром Центральная Азия» 25−27 апреля.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился на 30% и составил около 12,7 млрд долларов. Из них объём экспорта составил чуть более 4 млрд долларов, а объём импорта — 8,6 млрд долларов.