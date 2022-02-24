В некоторых странах СНГ несмотря на трудности, вызванные нехваткой полупроводников, и глобальный логистический кризис продолжает развиваться автомобильная промышленность. UzAuto привел данные по производству автомобилей в некоторых странах СНГ в 2021 году.

Узбекистан

Объем производства автопрома Узбекистана по итогам 2021 года составил 32,7 трлн сумов, рост в производстве автобусов и грузовых автомобилей — 159% и 107% соответственно, легковых автомобилей — 87%.

Как сообщил UzAuto Motors, его предприятия выпустили за прошлый год 235 750 автомобилей.

Объем производства автобусов и грузовых автомобилей составил 1002 единиц (темпы роста 159%) и 4462 единиц (темпы роста 107%) соответственно.

Россия

По данным издания «Российская газета» за 2021 год производство автомобилей в России превысило 1,5 млн единиц, что на 10% выше показателя 2020 года. В частности, рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8%. Производство легковых автомобилей в 2021 году составило 1,34 млн против 1,24 млн годом ранее.

Если говорить о конкретных заводах, то крупный производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе «АвтоВАЗ» произвел в 2021 году 343 512 автомобиля.

Казахстан

За январь-сентябрь 2021 года в Казахстане произведено 63 559 транспортных средств различных типов. Основной объем продолжают обеспечивать легковые автомобили — 55 016 единиц. Более половины всех произведенных автотранспортных средств приходится на «СарыаркаАвтоПром».





Беларусь

В январе-сентябре 2021 года в Беларуси произвели 21 633 легковых автомобиля, что составляет 147,5% к аналогичному периоду 2020 года. Всего за год здесь было произведено 30 тысяч автомобилей.

Азербайджан

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2021 году составило 2043 единицы. Здесь действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтечале, Гяндже и Нахичеване. Однако автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтечале.

Таким образом, по объему производства автомобилей Узбекистан занимает второе место в СНГ.

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