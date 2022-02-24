Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила о задержании вымогателей в Самарканде.

По данным следствия, группа спортсменов, проживающих в городе, применяя насилие, захватила автостоянку, с которой водители отправляются в поездки из Самарканда в Навои.

У водителей, постоянно занимающихся извозом, они требовали по 500 долларов, а у тех, кто совершал поездки разово, — по 50 тысяч сумов за день.

Сотрудники управления уголовного розыска Министерства внутренних дел, Служба государственной безопасности, прокуратура и отдел по борьбе с организованной преступностью провели совместное оперативное мероприятие, в ходе которого были задержаны семь человек.

Правоохранители установили личность лидера преступной группы, им оказался 37-летний Ш. Д., проживающий в махалле «Гала Осиё» Самарканда.

Следственный отдел при УКД ОВД Самарканда возбудил в отношении Ш. Д. и других лиц уголовное дело по части 2 статьи 165 (Вымогательство по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана, ведется расследование.

На днях МВД также сообщило о задержании семерых жителей Самарканда, которые, как полагает следствие, путём насилия и вымогательства требовали деньги у таксистов. Тех, кто отказывался платить, преследовали и избивали нанятые спортсмены.