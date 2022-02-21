Правоохранительные органы Самарканда в ходе оперативного мероприятия 16 февраля пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся вымогательством денег у таксистов. Об этом сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.

Семеро мужчин, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, путём насилия и вымогательства требовали деньги у водителей, работающих на маршрутах «Самарканд-Бухара» и «Самарканд-Навои». У водителей, постоянно занимающихся извозом, они требовали по 300−500 долларов США, а у водителей-однодневок — по 30−50 тысяч сумов.

Водители, отказывавшиеся платить, подвергались преследованию, насилию и нанесению тяжких телесных повреждений со стороны спортсменов, нанятых преступной группой.

Лидеры группы В. Ф. и Э. Д. были задержаны с поличным при вымогательстве денег у оперативников. В их отношении возбуждено уголовное дело и ведётся следствие.