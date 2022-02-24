Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways HY9825 по маршруту Наманган-Краснодар вынужденно возвращён в Узбекистан, сообщила пресс-служба перевозчика. Это связано с закрытием воздушного пространства для полётов гражданских самолётов в Ростовской области России, граничащей с Украиной.

По данным сервиса Flightradar24, самолёт произвёл посадку в аэропорту Ургенча. Компания должна оповестить пассажиров об изменениях в расписании.

Пассажиры отменённого рейса имеют права на бесплатное перебронирование авиабилета или возврат стоимости без удержания.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. В то же время СМИ сообщают о взрывах, которые начались в Киеве, Харькове и других городах Украины.