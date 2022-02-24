Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге, который транслировал офис главы государства.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала «специальную военную операцию» в Донбассе. Атакованы военные объекты на территории Украины. Есть погибшие среди военных и пострадавшие, в том числе гражданские.

Разрыв дипломатических отношений означает, что стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекратят свою деятельность, дипломатические отношения между странами будут происходить при посредничестве третьих стран.

По поручению президента страны Министерство иностранных дел Украины приступило к процедуре разрыва дипломатических отношений, говорится в сообщении МИДа.

«Российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубым нарушением Устава ООН и основополагающих нормы и принципов международного права», — отмечается в сообщении.

При этом Украина разрывает дипотношения без разрыва консульских отношений. «Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России», — говорится в заявлении МИДа.

Внешнеполитическое ведомство Украины отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотила для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что, по предварительной информации, фиксируется «незначительное вклинение» российских войск на расстояние до 5 км на севере Харьковской области и на Черниговщине. Однако в целом, по его словам, первый удар России провалился.

К настоящему времени, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, уничтожены не менее 6 самолетов, 2 вертолетов и десятки единиц бронированной техники российских военных, а также около 50 бойцов.

«В Черниговской области противник был остановлен. Трудные бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил. На объездной дороге Харькова сожжено 4 танка противника. Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.