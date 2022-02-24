В результате авиаудара по военному городку в Броварах в Киевской области погиб один человек, пострадали шестеро, следует из сводки Национальной полиции Украины на 9:00 утра по местному времени.

В Конотопском районе в Сумской области под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребёнком.

В Одесской области в городе Подольск велась бомбардировка военной части, в результате которой погибло шесть человек, семеро ранены, 19 без вести пропали.

В Мариуполе в Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. В Минобороны России утверждают, что «высокоточными» средствами поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии, а «гражданскому населению Украины ничего не угрожает».