Найти большой выбор товаров для всей семьи и приобрести по низким ценам — возможность, которую ежедневно предоставляет своим покупателям Fix Price. Здесь каждый, независимо от пола и возраста, может сэкономить бюджет и время, купив все нужное в одном месте.

Особенно это актуально в нынешних реалиях для людей, которые живут в быстром ритме мегаполиса, много работают и не успевают ездить по торговым центрам и рынкам, находящимся в разных районах Ташкента, чтобы найти необходимое.





Так, мужскую половину человечества, которая любит поездки в горы в компании друзей и не любит шопинг ни в каких его проявлениях, цены в Fix Price точно впечатлят. Закупиться продуктами для пикника здесь не составит никакого труда. Купив мясо цыпленка в собственном соку за 15 тысяч сумов, можно будет приготовить сытный ужин на костре, а дополнить пикантным кетчупом Heinz за 12 тысяч сумов.

Хорошим решением для перекуса за городом также станут креветочные чипсы по 15 тысяч сумов и сытный бутерброд с щедро намазанным слоем паштета из куриной печени по 12 тысяч сумов за упаковку.





Никакой пикник не обойдется и без напитков, огромный выбор которых всегда можно найти в сети магазинов Fix Price. Газированные напитки здесь, как и все товары, отличаются приемлемыми ценами — от 6 до 15 тысяч сумов за бутылку.

Но это еще не все. Мужчины, которые хотят обновить свой гардероб к весне, могут избежать походов по магазинам и приобрести в Fix Price стильный бомбер за 30 тысяч сумов, подобрать к нему брюки по такой же цене и накупить носков — всего по 5 тысяч сумов за пару. Такой образ не только не навредит кошельку, но и подчеркнет неповторимый стиль.





Fix Price также не перестает удивлять и прекрасную половину, постоянно предлагая качественные товары по привлекательным ценам. Любая женщина найдет здесь продукцию для личной гигиены, которая имеет свойство заканчиваться в неподходящий момент. Запастись нужными средствами можно с заметной выгодой. К примеру, цена за упаковку прокладок начинается от 3 330 сумов, а тампонов — с 25 000 сумов. Не захочется уйти и без покупки туалетного мыла, шампуня и дезодоранта с нежным ароматом — цены на них начинаются с 6, 15 и 10 тысяч сумов соответственно.





Fix Price не забыл о том, что в Узбекистане живут гостеприимные люди, и позаботился о ценах на продукты питания, с помощью которых можно щедро накрыть дастархан и удивить гостей. В самом начале трапезы всех пришедших принято угощать пиалой горячего чая — цены на него варьируются от 5 до 25 тысяч сумов за упаковку. На первое можно приготовить наваристый суп с лапшой удон — 6 тысяч сумов, а также приготовить легкий салат с зеленым горошком — 6 тысяч сумов.

В качестве десерта все точно оценят пирог с начинкой из фруктового джема, представленного на полках сети магазинов Fix Price по цене 12 тысяч сумов за упаковку.

В то время, пока взрослые проводят время за интересными беседами, детишек можно покормить йогуртом «Услада» — 3 000 сумов, фруктовым пюре «Карапуз» — 7 500 сумов и полезными бездрожжевыми хлебцами за 12 000 сумов.

В каждой торговой точке Fix Price можно найти массу товаров для дома. При этом их стоимость по сравнению с обычными хозяйственными магазинами намного ниже. На прилавках представлены жидкие моющие средства для посуды от 10 тысяч сумов, пакеты для хранения продуктов — 5 тысяч сумов, средства для посудомоечной машины — от 40 тысяч сумов за упаковку.





Это и многое другое всегда можно найти в сети магазинов Fix Price, которые заслужили доверие огромного количества постоянных покупателей в Узбекистане, России, Казахстане, Грузии, Беларуси, Латвии и Кыргызстане.

Адреса магазинов в Узбекистане можно найти на сайте на сайте Fix Price в разделе «Адреса магазинов», а узнать больше об ассортименте сети — в социальных сетях.

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