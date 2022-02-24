Компания AhadMix Group более 11 лет занимается техническим сопровождением мероприятий разного уровня, а также является одним из ведущих операторов в сфере наружной рекламы в Ташкенте.

AhadMix Group сотрудничает с ведущими брендами Узбекистана, организаторами мероприятий и представительствами зарубежных компаний, каждый раз демонстрируя профессионализм и сплоченность всей команды.

Положительные отзывы со стороны клиентов и партнеров — это результат слаженной и упорной работы всех сотрудников компании. Перед стартом любого мероприятия за кулисами проводится сложная подготовка: выбор и планирование размещения оборудования, его монтаж и проверка каждой детали.





Кроме того, у event-организаторов есть свои требования, особенно во время масштабных мероприятий, где от качества оборудования зависит успех реализации проекта. Команда AhadMix Group всегда держит руку на пульсе и закупает передовое техническое оборудование, чтобы каждое событие проходило на уровне мировых стандартов. Участвуя в реализации крупных проектов, каждый сотрудник AhadMix Group чувствует и понимает, насколько важен его труд в масштабе всей работы.

Для поддержания командного духа руководитель компании Ahadmix Group Ахад Абдуллаев постоянно подбадривает и поощряет сотрудников, потому что каждый член команды постоянно развивается и вносит свой вклад в процветание компании.





19 февраля 2022 года команда AhadMix Group совместно с партнерами по световому оборудованию «Ястреб Light-Sound System» провела мотивационный бизнес-завтрак в гостинице International Hotel Tashkent. На мероприятии каждому сотруднику была выражена благодарность за отлично проделанную работу и вручены именные сертификаты.





«Наша команда — это наша сила. Все вместе мы двигаемся в одном направлении и стремимся к лучшему результату, чувствуя плечо друг друга», — сказал руководитель компании Ahadmix Group Ахад Абдуллаев.

Компания AhadMix Group всегда открыта к сотрудничеству и новым проектам, а представители компании с радостью проконсультируют по всем вопросам.

Телефон: (+998) 94−657−33−33.

Сайт: ahadmix.uz

Facebook: fb.com/ahadmixgroup

Instagram: @ahadmix_group

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