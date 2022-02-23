Сельское хозяйство — одна из ведущих отраслей в экономике Узбекистана, которая составляет более 25% от валового внутреннего продукта страны. Именно поэтому государство уделяет большое внимание устойчивому развитию и росту агросектора.

Однако, сельское хозяйство на протяжении последних лет терпит убытки из-за непредсказуемых климатических явлений. Каждый агропроизводитель хотя бы раз в жизни сталкивался с заморозками, которые убивают сады, сильными осадками или засухой, маловодьем, перепадами температуры, а также пожарами и нашествием вредителей. Эти события невозможно контролировать, но от каждого из них можно застраховаться.





18 февраля в отеле Hilton Tashkent City страховая компания Semurg Insurance организовала международную конференцию по агрострахованию Agroinsurance Conference 2022. На ней были подняты важные темы для агропромышленного сектора: риск-менеджмент, страхование, международные инвестиции и повышение эффективности сельскохозяйственной отрасли Узбекистана.

Semurg Insurance в области сельского хозяйства сотрудничает с одной из крупных перестраховочных компаний Swiss Re. Швейцарская компания Swiss Re обладает высоким уровнем надежности, капитализации и непревзойденной репутацией на международном рынке с 1863 года, что гарантирует клиентам своевременные выплаты по страховым случаям. Semurg Insurance также поддерживают и другие крупные перестраховщики Швейцарии, Германии и Франции — Hannover Re, Axis Re, Scor Re — по организации защиты для хлопка, озимой пшеницы, садов и плодовоовощной продукции.





Главную тему конференции Agroinsurance Conference 2022 раскрыл председатель наблюдательного совета Semurg Insurance и CEO международной брокерской группы Challenge Group Георгий Лаврищев. Он презентовал новый для рынка Узбекистана продукт, главное преимущество которого, в отличие от типового полиса страхования финансовых рисков банка, заключается в том, что страхование урожая компенсирует ущерб именно агропроизводителю.

Задача нового продукта — не только помочь агропроизводителю получить выплату в случае гибели урожая, но и изначально минимизировать риски. Опытные агроэксперты изучают почву, проводят ряд лабораторных исследований, составляют четкие рекомендации по агротехнологическим мероприятиям для каждого фермера в индивидуальном порядке.

Важность именно такого подхода отметил и член наблюдательного совета Semurg Insurance Улугбек Мирзамухамедов, подчеркнув, что такая форма страхования защищает напрямую интересы агропроизводителей, их бизнес и доход. Этот продукт помогает восстановиться после страхового случая и избежать огромных убытков.





Также в рамках мероприятия выступили эксперты мирового рынка агрострахования:

Олена Сосенко — представитель немецкого инвестиционного фонда InsuResilience;

Марсель Андриессе — глава департамента андеррайтинга сельскохозяйственных рисков Swiss Re и член рабочей группы по привлечению инвестиций фонда InsuResilience;

Майкл Лэйхи — глава департамента агропромышленного перестрахования AXIS Re.

Был отмечен высокий интерес среди аудитории к тематике защиты урожая, подняты релевантные вопросы к спикерам касательно фактических процедур и методик, которые агроэкспеты Semurg Insurance будут использовать при анализе почвы, посевов и агротехнологий сельхозтоваропроизводителей.

AgroInsurance Conference 2022 — один из первых шагов в комплексном развитии агрострахования. Semurg Insurance при поддержке международных коллег и Министерства сельского хозяйства Узбекистана с большой уверенностью готов развивать новые продукты и вносить свой вклад в устойчивое развитие агросектора.

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