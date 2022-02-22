В Узбекистане 14 спортсменов были дисквалифицированы в результате обнаружения у них в крови запрещённых веществ в допинг-пробе в 2021 году, сообщили в Национальном антидопинговом агентстве при Кабинете министров (UzNADA).

Допинг применялся тяжёлой и лёгкой атлетике, дзюдо, женской борьбе, самбо, баскетболе, водном поло, тайском боксе и пауэрлифтинге.

Из-за запрещённых веществ были дисквалифицированы следующие спортсмены:

Ахролжон Фармонов — боевое самбо (4 года);

Турсунбаев Искандер, Мафтуна Эргашева — по пауэрлифтингу (на 4 года);

Мухлиса Абдуллаева — тяжёлая атлетика (3 года);

Бекжон Чеваров — Пара — лёгкая атлетика (на 3 года);

Диёрбек Уразбоев (3 года), Эльбек Абдуллаев — дзюдо;

Мадина Усмонджанова (дата неизвестна) — женская борьба;

Фахриддин Хасанов — тайский бокс (4 года);

Фаррух Искандаров — баскетбол (4 года);

Даниил Яковлев — водное поло;

Султанбек Эльмуратов — греко-римская борьба (4 года);

Давронбек Тургунов — велоспорт.





Допинг-пробы у перечисленных спортсменов выявили такие запрещенные вещества, как мельдоний, метастерон и его метаболиты, а также фуросемид.

Мафтуна Исмаилова (тяжёлая атлетика) была дисквалифицирована на 4 года в связи с обнаружением в её крови запрещённых веществ — оксандролона и станозолола.

По данным UzNADA, в течение года ведомство планирует провести около 660 допинг-тестов на почти 68 спортивных соревнованиях, которые пройдут в Узбекистане.