CIS Tashkent открывает набор учеников и приглашает на День открытых дверей 26 февраля в 11:00. CIS предлагает разделить это полезное событие вместе с семьей, друзьями, знакомыми и поделиться теплой атмосферой кампуса. На закрытом мероприятии можно будет подробно узнать о кембриджской и британской образовательных программах, внутренней жизни школы, глобальных возможностях, которые открываются ученикам и что CIS Tashkent отличает от других школ.
В программе мероприятия:
- 11:00 — фуршет для гостей;
- 11:15 — презентация кампуса от директора детского сада и начальной школы Кобуса Стэндера, директора средней и старшей школы Филипа Роша;
- 11:45 — сессия вопросов/ответов;
- 12:00 — экскурсии по территории кампуса;
- 12:30 — кофе-брейк.
CIS Tashkent предлагает качественное образование и органичное развитие личности:
- кембриджское образование мирового уровня по программе Кембриджского университета (Великобритания) для детей от 2 до 18 лет;
- возможность получения двух дипломов о среднем образовании: Cambridge IGCSE, AS & A-level и государственный аттестат;
- высококвалифицированный дипломированный педагогический состав из Великобритании, Австралии, Канады, США и ЮАР;
- программа ценностного образования Values-Based Education, обучающая детей общечеловеческим ценностям и помогающая ученикам CIS становиться «гражданами мира»;
- программа развития глобального мышления Global Perspectives от Cambridge University, сфокусированная на формировании навыков будущего (критическое мышление, аналитические способности, проектная деятельность и прочее);
- техника Apple iPad/MacBook для проектных работ;
- пятиразовое питание в детском саду и четырехразовое питание в школе;
- широкий выбор кружков и секций на базе школы;
- сопровождение поступления в зарубежные вузы, помощь с подбором, оформлением и подачей документов.
Всем участникам мероприятия будут представлены бонусы при поступлении в школу и детский сад.
Присоединившись к семье CIS, можно сделать шаг в яркое будущее.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Количество мест строго ограничено.
Чтобы более подробно узнать о школе, можно посмотреть обзорный ролик кампуса CIS Tashkent.
Адрес: ул. Кичик халка йули, 1А.
Ориентир: ЖК Cambridge Residence.
Телефон: (+998) 71−209−66−69.
Сайт: сisedu.com
Facebook: fb.com/CISTashkent
Instagram: @cis_tashkent
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