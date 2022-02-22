CIS Tashkent открывает набор учеников и приглашает на День открытых дверей 26 февраля в 11:00. CIS предлагает разделить это полезное событие вместе с семьей, друзьями, знакомыми и поделиться теплой атмосферой кампуса. На закрытом мероприятии можно будет подробно узнать о кембриджской и британской образовательных программах, внутренней жизни школы, глобальных возможностях, которые открываются ученикам и что CIS Tashkent отличает от других школ.


В программе мероприятия:

  • 11:00 — фуршет для гостей;
  • 11:15 — презентация кампуса от директора детского сада и начальной школы Кобуса Стэндера, директора средней и старшей школы Филипа Роша;
  • 11:45 — сессия вопросов/ответов;
  • 12:00 — экскурсии по территории кампуса;
  • 12:30 — кофе-брейк.


CIS Tashkent предлагает качественное образование и органичное развитие личности:

  • кембриджское образование мирового уровня по программе Кембриджского университета (Великобритания) для детей от 2 до 18 лет;
  • возможность получения двух дипломов о среднем образовании: Cambridge IGCSE, AS & A-level и государственный аттестат;
  • высококвалифицированный дипломированный педагогический состав из Великобритании, Австралии, Канады, США и ЮАР;
  • программа ценностного образования Values-Based Education, обучающая детей общечеловеческим ценностям и помогающая ученикам CIS становиться «гражданами мира»;
  • программа развития глобального мышления Global Perspectives от Cambridge University, сфокусированная на формировании навыков будущего (критическое мышление, аналитические способности, проектная деятельность и прочее);
  • техника Apple iPad/MacBook для проектных работ;
  • пятиразовое питание в детском саду и четырехразовое питание в школе;
  • широкий выбор кружков и секций на базе школы;
  • сопровождение поступления в зарубежные вузы, помощь с подбором, оформлением и подачей документов.


Всем участникам мероприятия будут представлены бонусы при поступлении в школу и детский сад.

Присоединившись к семье CIS, можно сделать шаг в яркое будущее.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.


Количество мест строго ограничено.

Чтобы более подробно узнать о школе, можно посмотреть обзорный ролик кампуса CIS Tashkent.

Адрес: ул. Кичик халка йули, 1А.
Ориентир: ЖК Cambridge Residence.

Телефон: (+998) 71−209−66−69.

Сайт: сisedu.com
Facebook: fb.com/CISTashkent
Instagram: @cis_tashkent

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