CIS Tashkent открывает набор учеников и приглашает на День открытых дверей 26 февраля в 11:00. CIS предлагает разделить это полезное событие вместе с семьей, друзьями, знакомыми и поделиться теплой атмосферой кампуса. На закрытом мероприятии можно будет подробно узнать о кембриджской и британской образовательных программах, внутренней жизни школы, глобальных возможностях, которые открываются ученикам и что CIS Tashkent отличает от других школ.





В программе мероприятия:

11:00 — фуршет для гостей;

11:15 — презентация кампуса от директора детского сада и начальной школы Кобуса Стэндера, директора средней и старшей школы Филипа Роша;

11:45 — сессия вопросов/ответов;

12:00 — экскурсии по территории кампуса;

12:30 — кофе-брейк.





CIS Tashkent предлагает качественное образование и органичное развитие личности:

кембриджское образование мирового уровня по программе Кембриджского университета (Великобритания) для детей от 2 до 18 лет;

возможность получения двух дипломов о среднем образовании: Cambridge IGCSE, AS & A-level и государственный аттестат;

высококвалифицированный дипломированный педагогический состав из Великобритании, Австралии, Канады, США и ЮАР;

программа ценностного образования Values-Based Education, обучающая детей общечеловеческим ценностям и помогающая ученикам CIS становиться «гражданами мира»;

программа развития глобального мышления Global Perspectives от Cambridge University, сфокусированная на формировании навыков будущего (критическое мышление, аналитические способности, проектная деятельность и прочее);

техника Apple iPad/MacBook для проектных работ;

пятиразовое питание в детском саду и четырехразовое питание в школе;

широкий выбор кружков и секций на базе школы;

сопровождение поступления в зарубежные вузы, помощь с подбором, оформлением и подачей документов.





Всем участникам мероприятия будут представлены бонусы при поступлении в школу и детский сад.

Присоединившись к семье CIS, можно сделать шаг в яркое будущее.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.





Количество мест строго ограничено.

Чтобы более подробно узнать о школе, можно посмотреть обзорный ролик кампуса CIS Tashkent.

Адрес: ул. Кичик халка йули, 1А.

Ориентир: ЖК Cambridge Residence.

Телефон: (+998) 71−209−66−69.

Сайт: сisedu.com

Facebook: fb.com/CISTashkent

Instagram: @cis_tashkent

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