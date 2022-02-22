Настоящее доброе утро — это проснуться в доме, где все продумано для комфорта большой семьи, позавтракать на просторной светлой кухне с панорамными окнами, прогуляться по тихим зеленым улицам закрытого коттеджного комплекса, сходить за покупками в грандиозный ритейл-парк через дорогу и радоваться счастливым детям, которые играют во дворе вашего собственного дома.





Именно такую спокойную и беззаботную жизнь своим будущим резидентам предлагает закрытый коттеджный комплекс Sizning Shahardagi Hovlingiz. Участки с домами площадью от 135 до 194 кв. м рассчитаны на пять или шесть жилых комнат, а свободная площадь дворов варьируется от 97 до 107 кв. м, помогает организовать парковочное место, летнюю кухню или установить беседку для ужинов на свежем воздухе.





Выгодное расположение комплекса в пяти минутах от сквера им. Амира Темура даст возможность всегда быть в нужное время в нужном месте и избавит от долгой дороги. В близкой доступности располагаются детские сады, школы, медучреждения и масштабный ритейл-парк Alfraganus.





Сейчас для всех желающих предусмотрена гибкая система рассрочки на этапе реализации первой, второй и третьей фаз проекта, сдача которых запланирована уже на 2022 год.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: hovlingiz.uz

Instagram: @bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

Facebook: fb.com/bizninguylar

На правах рекламы.