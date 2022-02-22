В интернете распространились фотографии вырубки деревьев в Бекабаде. Ташкентское областное управление экологии и охраны окружающей среды и сотрудники Национальной гвардии изучили эту ситуацию, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

Выяснилось, что гражданин О. Х. и группа других граждан незаконно спилили 64 сосны на территории махалли «Сарюз» Бекабадского района. Ущерб, причинённый растительному миру, составил свыше 1,5 млрд сумов.

Фото: пресс-служба Госкомэкологии

В отношении гражданина О. Х. был составлен административный протокол по части первой статьи 79 Кодекса об административной ответственности Узбекистана (Незаконная порубка, повреждение либо уничтожение деревьев, кустарников, других лесных культур и молодняка), на него наложен штраф в размере 1,35 млн сумов.

Фото: пресс-служба Госкомэкологии

Все материалы по эту делу были направлены в правоохранительные органы.