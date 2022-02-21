Официальный дистрибьютор легковых автомобилей Hyundai в Узбекистане запустил программу Trade-In. Hyundai выкупит или поможет продать ваш автомобиль с пробегом с зачетом полученной суммы в счет оплаты за новый автомобиль Hyundai. Комфорт покупателей и клиентов — основной приоритет в работе компании.
Ранее для повышения доступности автомобилей и поддержки лояльности потребителю был предложен ряд выгодных финансовых инструментов: лизинговые программы, беспроцентная рассрочка. Логичным шагом от Hyundai Auto Asia стал запуск программы Trade-In. Если вы, пользуясь услугой Trade-In, приобретаете инновационные седаны Hyundai Elantra или Sonata, то можете получить выгоду до 10 млн сумов.
Преимущества запущенного проекта для покупателей очевидны: объективная оценка, прозрачная процедура, качественный сервис, широкий выбор автомобилей Hyundai, экономия таких важных ресурсов, как время и финансы. К программе допускаются легковые автомобили без ограничений по маркам и моделям. Предложение доступно в дилерских центрах в Ташкенте.
Подробную информацию можно получить по единому номеру: 1248.
График работы дилерских центров:
- с 9:00 до 20:00 без выходных;
- дилерский центр Tashkent City — с 10:00 до 21:00;
- промостенд Hyundai в ТРЦ Riviera — c 10:00 до 21:00.
ДЦ Hyundai Premium Sergeli
Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.
Телефон: (+998) 78−122−12−22.
ДЦ Hyundai Yunusobod
Адрес: пр-т А. Темура, 77А.
Телефон: (+998) 71−225−89−89.
ДЦ Hyundai Qushbegi
Адрес: ул. Кичик Халка йули, 22 В.
Телефон: (+998) 78−122−07−77.
ДЦ Hyundai Tashkent City
Адрес: ул. Хадра, 2/1.
Телефон: (+998) 78−132−08−88.
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