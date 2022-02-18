На 10 центральных улицах Ташкента появятся придорожные платные автомобильные стоянки на основе государственно-частного партнерства. Об этом говорится в Концепции развития системы общественного транспорта в Ташкенте до 2025 года.

Единую систему платных парковок планируется создать для снижения заторов, транспортного потока на центральных улицах, увеличения средней скорости движения общественного транспорта, упорядочения беспорядочной парковки автомобилей вдоль дорог, поощрения пользования населением общественным транспортом.

На первом этапе до 1 ноября 2022 года платные парковки организуют на 10 улицах — Фидокор, Амир Темур, Нукусская, Братислава, Мирабад, Глинка, Авлиёота, Шевченко, Саид Барака, Моштабиб ва Якуб Колас. В дальнейшем исходя из спроса такие парковки появятся и на других улицах.

Кроме того, к этому сроку планируется закупить 2 паркона (технология автоматического контроля правил парковки и других нарушений ПДД), 2 эвакуатора и 57 паркоматов (устройство для расчёта и приём денег за нахождение автомобиля на парковке).

В процессе внедрения системы придорожных парковок на прилегающих территориях платных придорожных парковок отремонтируют тротуары и организуют велодорожки, отмечается в концепции.

Директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Мурод Абидов сообщил, что сейчас в городе практически на всех дорогах есть беспорядочные парковки с автомобилями, которые занимают 1,5 полосы.

«Это приводит к неудобствам для населения и влияет на дорожное движение и приводит к снижению скорости потока машин с каждым годом. С увеличением населения Ташкента растёт потребность в личном автомобиле. При такой ситуации у нас не будет возможности увеличить [пропускную способность], как бы мы не улучшали перекрёстки», — заявил он.

По его словам, для этого внедряются выделенные полосы для общественного транспорта. В частности, создание одной выделенной полосы позволит увеличить пропускную способность одной линии в 9 раз. Кроме того, Мурод Абидов отметил, что платные парковки позволят снизить поток машин в центр города.

Хронология платных парковок

Правовую базу для внедрения платных парковок заложило постановление правительства от 6 декабря 2018 года, которым были утверждены схема организации таких парковок, порядок и другие условия.

Указом президента от 10 декабря 2019 года было поручено до 1 июля 2020 года организовать сети платных парковок вдоль автодорог и улиц в городах, областных и районных центрах, в том числе на условиях ГЧП.

Несмотря на указанные документы, в Узбекистане всё ещё не организованы платные придорожные парковки.