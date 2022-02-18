На автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Юкоричирчикского района в Ташкентской области выявлено незаконное использование природного газа на сумму 623 млн сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

АГНКС принадлежит предприятию Frozen gas. На заправке было обнаружено воздействие на прибор учёта газа с целью уменьшения реальных показаний потребляемого природного газа.

Проверка показала, что компания незаконно использовала газ объёмом 623 тысячи кубометров, которого достаточно для суточного потребления 35 тысяч домохозяйств.

Собранная информация отправлена в правоохранительные органы, говорится в сообщении.