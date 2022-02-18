Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об организации массового выезда населения в Россию, сообщило РИА Новости.

«При обстрелах населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в РФ», — заявил он в видеообращении.

По его словам, «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста».

«Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — призвал Денис Пушилин.

Он также заявил, что в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места приема и размещения жителей ДНР, их обеспечат всем необходимым.

C аналогичным призывом выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По словам Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ Вооруженным силам Украины начать наступление в Донбассе и вторжения на территорию самопровозглашенных республик.

Это утверждение в Министерстве иностранных дел Украины категорически опровергли.

«Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины… Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию», — заявил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба в Twitter.