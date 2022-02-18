17 февраля было подтверждено 272 случая (в предыдущий день — 241) и 49 случаев пневмонии (47), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. До этого восемь дней подряд наблюдался спад выявляемости.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии, составило 234,8 тысячи.

Число новых случаев в Ташкенте составило 107 (днём ранее — 94), в Ташкентской области — 49 (60). В других регионах показатели не превышают 20 случаев.

В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1614.