Министерство иностранных дел России 17 февраля опубликовало текст письменной реакции Москвы на ответ США по российскому проекту договора о гарантиях безопасности.

В заявлении говорится, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Россией проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идёт, в частности, об отказе от дальнейшего расширения НАТО, вступления Украины и Грузии в альянс и отказе от создания военных баз на территории бывших государств СССР.

Отмечается, что проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны «удобные» темы, которые, в свою очередь, «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — говорится в заявлении.

В МИД РФ заявили, что «никакого российского вторжения на Украину нет и не планируется». В ведомстве эти сообщения расценивают как «попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности».

В заявлении подчеркивается, что утрата украинским государством территориальной целостности — результат произошедших внутри него процессов. «Вопрос о принадлежности Крыма закрыт», — говорится в сообщении.

В министерстве предупредили, что в случае вступления Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что «режим в Киеве попытается силой „вернуть“ Крым, втянув США и их союзников в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями».

Политика «открытых дверей НАТО» противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», говорится в заявлении.

Россия отмечает готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. Однако российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих, заявили в МИД РФ.

Российская сторона предложила заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности». Его основными компонентами должны стать работа по ДСНВ (Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и РСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), а также отказ от развертывания ядерного оружия вне национальных территорий.

В документе отдельно упоминаются заявления Запада в контексте кризиса у границ Украины. «Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», — сказано в ответе МИДа.

Ответ России был передан послу США в России Джейку Салливану во время визита в МИД в четверг. Вскоре после этого стало известно о высылке из России заместителя Салливана Бартла Гормана.

Полный текст заявления можете прочитать здесь.

Напомним, что во вторник начался отвод российских войск, задействованных в учениях в Крыму, в регионы постоянной дислокации. Этот факт, а также слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о наращивании переговоров по безопасности в Европе и наличии шанса договориться с партнёрами российские СМИ называли сигналом о деэскалации ситуации вокруг Украины.