Военнослужащие Южного военного округа России, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщило РИА Новости.

Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в республики Дагестан и Северная Осетия.

«Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок», — отметил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

О ходе учений президенту России Владимиру Путину ранее отчитался министр обороны Сергей Шойгу.





«Учения масштабные, учения проходят и в Западном военном округе, практически на всех флотах — это и в Баренцевом море, и в Чёрном море, Балтийское море, Тихоокеанский флот… Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Отметим, что учения России вблизи границ Украины и концентрация военных и техники на этих территориях вызывали у западных стран опасения относительно возможного нападения РФ на соседнюю страну. Как мы писали ранее, более 30 стран, в том числе многие из государств Евросоюза, призвали своих граждан покинуть Украину. В самой же стране 16 февраля, которое считается возможным днем вторжения России в Украину, объявили Днем единения.

Позитивным сигналом о деэскалации ситуации российские СМИ, в частности, «Ведомости», также называют слова министра иностранных дел Сергея Лаврова президенту Владимиру Путину о том, что он считает необходимым продолжать переговоры по безопасности в Европе.

«Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать», — сказал Сергей Лавров на встрече с президентом.

Владимир Путин спросил у главы МИДа: «Как по вашему мнению, всё-таки есть шанс договориться с нашими партнёрами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность, или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?»

«Будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда», — заявил глава российского МИДа.