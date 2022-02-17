Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 февраля подписал постановление «О мерах по образованию охраняемых природных территорий в системе Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды».

Согласно документу, в Учкудукском районе Навоийской области образуется природный парк «Центральный Кызылкум» общей площадью 1,2 млн га. В Тамдынском районе создается государственный заповедник «Актау-Тамды» общей площадью 40 тысяч га. Оба организуются в форме государственного природоохранного учреждения.

Источниками финансирования деятельности парка и заповедника в 2022 году являются средства Фонда экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами Госкомэкологии. Начиная с 2023 года к финансированию присоединятся средства местного бюджета Навоийской области.

Госкомэкологии также поручено сформировать штат национального природного парка «Центральный Кызылкум» и государственного заповедника «Актау-Тамды» из квалифицированных специалистов.

В документе напоминается, что доля охраняемых природных территорий на территории страны в 2018—2021 годах увеличилась почти в два раза, были образованы Угам-Чаткальский государственный биосферный резерват, Хорезмский национальный природный парк и национальный природный парк «Южный Устюрт», а также государственный заказник «Судочье-Акпетки».

Для чего создаются природоохранные зоны

Национальный парк и государственный заповедник будут охранять уникальную природу пустыни Кызылкум, а также редких исчезающих животных и птиц, растений и их ареал обитания, говорится в сообщении Госкомэкологии.

На территории национального парка и заповедника обитают более 30 видов редких животных, произрастают более 10 видов растений, занесенных в Красную книгу Узбекистана. Около 80% популяции редкого вида джейранов проживает на этих заповедных территориях в пустыне Кызылкум, подчеркнули экологи.

Формирование национального парка и заповедника позволит увеличить численность животных не менее чем на 15% в течение следующих 10 лет, а распространение растительных популяций увеличится на 20%, рассчитывают в Госкомэкологии.

Кроме того, создание охраняемых природных территорий, как ожидается, будет способствовать восстановлению природы региона и предотвращению угроз экологической безопасности, таких как усиление опустынивания и загрязнение воздуха песчано-пылевыми частицами.