По решению властей Таиланда название столицы королевства на иностранных языках будет изменено с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon, что в переводе означает «Город ангелов и Великая столица», сообщило РИА Новости.

Соответствующее заявление было сделано Королевским учёным советом Таиланда. «Новый реестр направлен на изучение в специальную юридическую комиссию, по окончании которого он вступит в силу», — говорится в документе.

После этого название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon или так же, как и раньше — Bangkok, уточняется в документе. В соответствии с разъяснением, выпущенным офисом премьер-министра Таиланда, слово Bangkok в тексте может быть заключено в скобки после нового.

Отмечается, что на тайском языке столица всегда называлась Krung Thep Maha Nakhon, но и эта форма — сокращённая, так как полное название состоит более чем из 40 отдельных элементов и является самым длинным в мире.

Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.

Королевский учёный совет Таиланда — организация, отвечающая за разработку, внедрение и смену стандартов написания и использования слов, в том числе официальных географических названий, на тайском и других языках для использования в официальных случаях.