Уже на протяжении двух лет клиника AKFA Medline протягивает руку помощи всем, кто в этом нуждается, организовывая благотворительную помощь для малоимущих семей.

В августе медицинский центр AKFA Medline и южнокорейский госпиталь Gil Hospital организовали совместную благотворительную акцию «Сен яшайсан», по итогам которой шесть малышей со сложными пороками сердца были отправлены на лечение в Корею.





26 ноября маленькие пациенты, которым южнокорейские врачи и доктора клиники AKFA Medline провели совместные благотворительные операции на сердце, благополучно вернулись на родину. Доктора клиники Gil Hospital оказали бесплатную медицинскую помощь малышам. При этом они это осуществили на примере совместных операций, обучая молодых специалистов из AKFA Medline, чтобы в будущем они могли самостоятельно проводить сложные кардиохирургические оперативные вмешательства.





Команда AKFA Medline во главе с директором клиники Камолой Мирзалиевой встретила детишек и родителей в аэропорту, удвоив их радость словами поддержки, цветами и подарками.

Благотворительная миссия «Сен яшайсан» помогла всем шестерым особенным детям избавиться от врожденных патологий. Подарив маленьким пациентам вторую жизнь, клинике AKFA Medline удалось спасти не одно, а тысячи сердец.

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