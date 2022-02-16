Представитель «Капиталбанка» обратился в ОВД Уртачирчикского района с заявлением о том, что 26 января неизвестными был украден банкомат стоимостью 145 млн сумов, сообщила пресс-службе Следственного департамента при МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые в этом преступлении — жители Уртачирчикского района 24-летний Е. А., 22-летний С. Н. и 23-летний Ю.Д.

В ходе следствия у молодых людей спросили, куда они спрятали банкомат. Они ответили, что разбили банкомат железным ломом, но так как в нем не оказалось денег, бросили его в реку Чирчик в Бектемирском районе Ташкента.

В настоящее время выясняется причастность этих лиц к другим преступлениям.