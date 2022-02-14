UZTELECOM всегда старается предоставлять своим абонентам различные телекоммуникационные услуги по доступным ценам. Если абонент хочет работать в режиме онлайн или оставаться активным в социальных сетях, создавать совместные проекты, делиться с друзьями и коллегами, не теряя времени, весело проводить время с друзьями в онлайн-играх, то все это доступно с тарифами YANGI.

Тарифные планы серии YANGI сочетают в себе оптимальное соотношение цены и скорости, при этом предоставляется еще IP-телефония. В линейке заложена логика: чем больше скорость доступа, тем большая выгода в цене на абонентскую плату.

К примеру, на тарифном плане YANGI-1 можно подключить интернет со скоростью доступа 20 Мбит/с по доступной цене — 109 990 сумов, на тарифном плане YANGI-4 за 199 990 сумов скорость доступа уже составляет 100 Мбит/с. Ранее такую же скорость абоненты получали за 399 тысяч сумов на тарифном плане Unlim 100. А за 349 990 сумов на тарифном YANGI-5 абоненты получат скорость 300 Мбит/с. Ранее на Unlim 300 за такую скорость приходилось платить 999 тысяч сумов.

Уже давно на всех безлимитных тарифных планах в период времени с 00:00 до 12:00 услуги предоставляются с увеличенной скоростью доступа к сети интернет. В зависимости от технологии подключения и используемого тарифного плана увеличение скорости в указанный период времени может достигать 200 Мбит/с. Компания UZTELECOM решила не останавливаться на этом. Специально для абонентов, подключенных к тарифным планам YANGI, продлено время, в которое будет увеличиваться скорость — с 00:00 до 18:00. Таким образом увеличение скорости будет длиться всю ночь, утро и весь день. Данные условия действуют до 21 февраля 2022 года.

Тарифы YANGI от национального оператора UZTELECOM — это отличное решение для прогресса.

Приложение MyUZTELECOM доступно в App Store и Google Play.

Телефон единого call-центра: 1099.

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Сайт: uztelecom.uz

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