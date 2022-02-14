Сотрудники центров по оказанию юридических услуг при Министерстве юстиции, созданные во всех регионах страны с 1 октября 2021 года, изучили выплату заработной платы работникам кадровых служб в 9758 государственных общеобразовательных школах страны, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

В школах, где было проведено изучение, имеется 9787 штатных единиц работников отдела кадров, в которых работает 9937 сотрудников (включая тех, кто на 0,5 ставки). Из них высшее образование имеют 911 человек.

Разряд работников с высшим образованием установлен как седьмой, разряд работников без высшего образования — шестой.

Изучение показало, что в большинстве районных и городских отделов народного образования был установлен низкий разряд оплаты труда работников кадровых служб школ. В частности, в 160 случаях он определяется как второй разряд, в 3553 случаях — как третий, в 48 случаях — как четвертый, в 4000 случаев — как пятый, в 4160 случаях — как шестой и только в 216 случаях — как седьмой.

Территориальными органами юстиции были внесены 1832 меры реагирования по факту выплаты заработной платы по низким разрядам с нарушением законодательства. Согласно им требуется привести разряд 6038 работников в соответствие с законодательством.

В результате необоснованного понижения разрядов по оплате труда работников было недоплачено в общей сложности 16 млрд сумов.

В настоящее время территориальными органами юстиции поданы иски в суды и принимаются меры по обеспечению выплаты работникам недостающей части зарплаты. К этому времени уже обеспечена выплата в размере 3 млрд сумов.