Внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта этого года, сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника председателя Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов страны Безирген Караев.

Накануне, 11 февраля, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на внеочередном заседании Халк Маслахаты (верхней палаты парламента Туркменистана).

Он напомнил, что занимает должность президента страны с 2007 года, а также одновременно исполняет обязанности председателя Кабинета министров Туркменистана, председателя Государственного совета безопасности, верховного главно­командующего Вооружёнными силами и председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

«Два года назад я достиг возраста пророка. А сегодня хочу изложить и обсудить с вами непростое решение о себе, к которому пришёл, — сказал Гурбангулы Бердымухамедов, обращаясь к депутатам. — Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям… Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк Маслахаты намерен далее направить в эту область».

Президент поручил председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов начать «соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана».

Президентом Туркменистана может быть избран гражданин Туркменистана, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет. Глава государства избирается непосредственно народом сроком на семь лет. Последний раз выборы президента Туркмении состоялись в 2017 году. Следующие выборы должны были пройти в 2024 году.