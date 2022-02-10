На 80-м году жизни скончался известный археолог, академик, доктор исторических наук, профессор Эдвард Васильевич Ртвеладзе, сообщило Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, научный совет которого он возглавлял.

Эдвард Ртвеладзе исследовал колоссальные пласты истории и культуры центральноазиатского региона, старые и новые маршруты Великого шелкового пути. Ученый написал более 800 научных трудов, изданных как в Узбекистане, так и за рубежом.

Он родился в 1942 году в грузинском городе Боржоми. Окончив исторический факультет Ташкентского государственного университета, защитил докторскую диссертацию в Москве.

За свою научную деятельность награжден Государственной премией Узбекистана имени «Беруний» в 1985 году, орденом «Буюк хизматлари учун» в 2001 году, орденом «Меҳнат шухрати» в 2003 году и орденом «Эл-юрт хурмати» в 2017 году.

Работы Эдварда Ртвеладзе издаются в разных странах мира, в том числе Франции, Японии, Англии, США. Он читал лекции в университетах и научных учреждениях Вашингтона, Лондона, Парижа, Турина, Никосии, Осаки, Киото, Токио, Стокгольма, Москвы, Цюриха и других городов.

Одно из наиболее известных археологических открытий последних лет, сделанное Эдвардом Ртвеладзе, — портовый город Александрия Оксианская конца IV века до н. э., существовавший на территории Сурхандарьи до начала I в. н.э.

Городище Кампыртепа было открыто Эвардом Ртвеладзе в 1972 году при обследованиях археологических памятников долины Амударьи. Первоначально ученые локализовали на месте городища населенный пункт Пандахийон.

Дальнейшее изучение археологических материалов, сведениях из письменных источников и картографических данных позволило академику в 2019 году сделать вывод, что Кампыртепа — этот Александрия Оксианская, затерянный город Александра Македонского.

«Это огромная работа, сделанная под руководством нашего знаменитого академика Эдварда Ртвеладзе. Это сорокалетний труд. То, что Кампыртепа будет признана Александрией Оксианской — один из главных результатов труда и жизни Эдварда Ртвеладзе. Да, есть определенные споры. Но сегодня ученые из более чем 40 стран, приехавшие в Термез на международный археолого-туристический форум, во время пленарного заседания с уверенностью поддержали мнение наших ученых», — сказал в 2019 году «Газете.uz» заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.