В мире постоянно развивающихся технологий с каждым днем все меньше приходится выходить из дома и офиса, чтобы приобрести определенный товар или услугу. В том числе, принимая решение о покупке билета. Общество постоянно развивается, и прогресс не стоит на месте, помогая предоставить современным путешественникам сервис, с которым не придется ожидать своей очереди и переплачивать за оставшиеся билеты.





Сервис Bookhara.uz был создан компанией Avrud Travel Technology и успешно начал свою работу в начале 2021 года. Основной целью, подтолкнувшей команду проекта к разработке, стало желание создать единую систему бронирования электронных авиабилетов и сопутствующих туристических услуг, помогающую пользователям самостоятельно находить интересующие предложения.

Тысячи туристов уже доверяют сервису Bookhara.uz, благодаря чему ежедневно находят выгодные предложения и покупают билеты, а также получают помощь от квалифицированных специалистов в области туризма.

Благодаря 20-летнему опыту в сфере туризма и бизнеса, а также поддержке передовых IT-специалистов команда профессионалов разработала удобную и интуитивно понятную площадку для поиска билетов в сети. Главной особенностью молодой платформы стала возможность предоставления всех услуг круглосуточно и без комиссий в формате онлайн, что сделало Bookhara.uz одним из первых подобных сайтов на территории Узбекистана.





В настоящий момент при помощи смарт-поиска сайт помогает найти выгодные предложения от более 600 авиакомпаний, среди которых представлены Uzbekistan Airways, «Аэрофлот», S7, AirArabia, Turkish Airlines и другие флагманские представители, зарекомендовавшие себя в сфере авиаперевозок. Также при поиске билетов по сложным маршрутам предоставляется возможность удобной стыковки наиболее удачных рейсов для сокращения времени ожидания в случае дальних перелетов.





Бронирование и покупка билетов осуществляется в сумах с помощью платежных систем Uzcard и Humo. Это дает возможность избежать трудностей с оплатой и конвертацией. Это удобно, так как большинство подобных сервисов принимают к оплате только валютные банковские карты. Это вынуждает поднимать стоимость билетов на размер комиссии банка. На случай отсутствия возможности оплатить покупку онлайн предусмотрена услуга «Оплата в офисе», с помощью которой можно будет получить билеты лично в руки, посетив одну из касс партнеров Bookhara.

Во избежание непредвиденных расходов еще при заказе билетов Bookhara.uz предлагает оформить страхование от утери/порчи багажа, задержки/отмены рейса, а также застраховать свое здоровье на время путешествия, помогая не переживать о лишних тратах в случае наступления неприятных ситуаций.





Несмотря на достигнутый уровень удобства и скорости работы Bookhara.uz постоянно совершенствуется как в техническом, так и профессиональном плане, продолжая развиваться как удобная площадка для путешественников.

В ближайшем будущем Bookhara порадует своих пользователей появлением новых функций — бронирование гостиниц, трансфер из/в аэропорт или гостиницу, а также покупка билетов на поезда внутреннего следования.

Подписавшись на страницы сервиса в социальных сетях, можно следить за регулярным обновлением новостей и специальными предложениями, которые помогут найти доступные авиабилеты без лишних усилий и дополнительных затрат.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 71−200−48−00.

Сайт: bookhara.uz

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