Alfraganus — это 110 тысяч кв. м полноценного отдыха и качественного шопинга в пяти минутах от центра Ташкента. Девелопер Bizning Uylar выбрал формат европейского ритейл-парка, который учитывает как интересы бизнеса, так и общества в целом.

Первая фаза проекта, которая предполагает более 280 коммерческих помещений, сдается уже в 2022 году. Первый этаж реализован более чем на 85% и уже заполнен арендаторами, среди которых Senorita Home, Persey, Respect, Indenim, Dayako Chicken, KFC, MEDIAPARK, Vicco и другие.





9 февраля девелопер анонсировал старт продаж помещений на втором этаже масштабного ритейл-парка Alfraganus. Здесь будут представлены коммерческие точки площадью от 36 до 3997 кв. м, где смогут разместится точки общепита, магазины детских товаров, бизнес-сегмента, сферы услуг и прочее.

Выгодным предложением для предпринимателей станет минимальный первоначальный взнос от 10% и долгосрочные условия рассрочки до 18 месяцев. Узнать подробнее об условиях приобретения помещений в грандиозном проекте можно в офисе продаж и по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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