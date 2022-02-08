Художник Радик Азизов давно не ведёт счёт выставкам. Только международных, в которых чаще всего участвовал как карикатурист, за его плечами больше 90. В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы он выставляется с 2015 года в составе коллективных выставок и персонально — с графикой.





Радик Азизов признаётся: действующая выставка получилась экспромтом. От дирекции поступило предложение об организации экспозиции. Со времени прошлой выставки, которая была три года назад, работ у художника прибавилось.

«Я подумал: мне есть что показать, а людям — с чем сравнить», — рассказывает художник.





У согласия была и другая причина, личная. 7 февраля у Зубейды Азизовой, или тёти Зины, как звали близкие маму художника, день рождения. Её не стало два года назад — инсульт.

«В эти дни мне снилась мама, и я вдруг понял, что никогда ничего ей не посвящал», — делится художник.





По словам Радика Азизова, то, что он состоялся как художник, произошло благодаря маме. Она работала на почте, приносила домой журналы, открытки. Часто пела, увлечённо рассказывала истории, делала поделки — и незаметно прививала сыну любовь к искусству.

«Я и сам удивляюсь, как во мне художник проснулся — в роду все военные были. Это всё мама, её воспитание. Она многое пережила, и эта восприимчивость к жизни у меня от неё», — рассказывает он.





В памятную экспозицию вошло 70 графических и акварельных работ, выполненных в период с 1993 по 2021 год. Коллеги Радика Азизова отмечают: спор о том, в каком стиле художник работает, пустой.

Абстрактный, ассоциативный, авангардный — он позволяет себе полную свободу в лексике, которую выбрал для художественного выражения мыслей и чувств.





Все представленные работы — декоративные. Художник признаётся, что давно отказался от реализма в пользу внутреннего мира человека у мольберта, его переживаний, чувств в разные периоды жизни.

«Копировать всё, что окружает вокруг, сейчас умеют все. Пейзажами и натюрмортами уже никого не удивишь. Показать что-то личное намного интереснее. Это шаг к диалогу со зрителем», — говорит Радик Азизов.





В творчестве художник сознательно делает выбор — дарить людям радость. Отсюда сочная, тёплая палитра, которая используется и в натюрмортах с цветами, и в восточных пейзажах.





Одни работы отличает более мазковая манера, другие — чёткая прорисовка фигур. Объединяет представленные графику и акварели безупречное владение композицией, рисунком и образное мышление, которое выдаёт в авторе художника интеллектуального, мыслящего.





По словам Радика Азизова, все представленные на выставке работы — это эскизы. Их можно воспроизводить и в живописи, и в гобеленах.





«Художника нельзя ограничивать. Он может выражать себя во всём. Этот мир необъятный, и каждому хочется выразить как можно больше», — говорит Радик Азизов.





Выставка «Посвящение» в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы продлится до 14 февраля.