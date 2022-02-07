На территории Sizning Shahardagi Hovlingiz в 86 тысяч кв. м возводятся более 250 двухэтажных коттеджей площадью от 135 до 195 кв. м. Коттеджи, в зависимости от выбранной квадратуры, рассчитаны на пять или шесть жилых комнат.

Закрытая территория, собственная управляющая компания, стильные и современные дома с уютными дворами, въезды для машин в каждом доме, масштабный торговый молл через дорогу — все эти преимущества получат будущие резиденты коттеджного комплекса Siznining Shahardagi Hovlingiz.





Выбрать собственный участок и двухэтажный дом всего в пяти минутах от центра Ташкента на территории масштабного и особого проекта закрытого коттеджного комплекса можно с 30 октября в офисе продаж Alfraganus.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

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