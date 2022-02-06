В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» редакция «Газеты.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и работают за рубежом. Мы говорим о жизни вдали от дома, причинах выбора иностранного образования и испытаниях, с которыми сталкивались герои. Новый гость проекта — транспортный инженер компании Tesla Музаффар Хамроев.

Музаффар Хамроев родился в Кашкадарьинской области. Окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта и получил степень магистра Мюнхенского технического университета в Германии. С 2018 по 2021 год работал инженером-исследователем в отделе проектирования и исследования в Mercedes-Benz. Сегодня он транспортный инженер на единственном в Европе гигазаводе Tesla.

— Расскажите о периоде вашей жизни до отъезда за границу.

— Я родился в 1992 году в городе Карши. До 7-го класса учился в средней школе №26, потом — в городской специализированной гимназии №1. Затем продолжил учебу в экономическом колледже нашего города по направлению «Экономика». В 2010 году поступил в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.

На рубеже третьего и четвёртого курсов я подумал, что мои бакалаврские знания и навыки не превзойдут мои ожидания. Поэтому решил продолжить обучение в магистратуре.

Сначала я искал вуз для учебы в Узбекистане, потом стал рассматривать зарубежные университеты с мыслью, что получу больше знаний и опыта, обучаясь за границей. Анализируя как стандартный экономист, я посчитал наиболее подходящим Мюнхенский технический университет и в том же году начал готовиться.

— Как проходил процесс подачи заявки? Что от вас требовалось?

— Требования Мюнхенского технического университета были следующие:

1. Свидетельство о знании языка. За это начисляются дополнительные баллы.

2. Самое главное — оценки. В дипломе бакалавра они должны быть выше определённого значения. Не знаю, какая система работает сегодня, но когда я учился, минимальная отметка по общему рейтингу составляла 87,5%.

3. Эссе. Вам необходимо указать, почему вы выбрали именно этот университет.

Студентов отбирают на основании этих трёх требований. Если абитуриент не набирает достаточно баллов по ним, проводится собеседование. Но мне повезло, и я избежал этого (смеется).

Программы магистратуры в университетах Германии также доступны на английском языке. Экономика и инженерия — среди них. По этой причине я сдавал IELTS. Требовался уровень C1.

Впоследствии комиссия отобрала 35 студентов из 620 кандидатов со всего мира. Я был среди них и, конечно, это было неожиданно.

Фото: Личный архив Музаффара Хамроева.

— После прибытия в Германию изменились ли ваши цели?

— Думаю, можно сказать, что они усовершенствовались. Первым шагом было окончить учёбу, получить необходимые знания, а затем работать в выбранном направлении, чтобы повысить свою квалификацию.

Всё пришло со временем. В то время мне даже в голову не приходило, что я достигну таких условий, которые есть сейчас.

— Какой была первая заработанная вами сумма? За какую работу?

— Превосходно помню первые деньги, которые я заработал. Это были 80 евро. Мы были студентами. Разные коммерческие организации заключали соглашения с университетом, и вуз проводил для них определённые исследования. За полтора дня нашего участия на счёт перевели 80 евро.

— Насколько ваше мировоззрение изменилось с тех пор, как вы уехали из Узбекистана?

— Я считаю, что мое мировоззрение обогатилось. Отношение к узбекским традициям не изменилось, а расширилось. К слову, качество узбекских блюд намного выше, чем в Германии. Раз в неделю на моём столе обязательно есть плов.

Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.

— Были ли сложности после вашего отъезда в Германию? Что было самым трудным?

— Требования в Техническом университете Мюнхена очень высокие. Вы не окончите университет, пока не достигнете уровня немецкого специалиста и не станете инженером. После завершения учёбы были другие сложности.

Ситуацию на немецком рынке труда можно описать так: спрос на отраслевых рабочих и ремесленников очень высок, а спрос на специалистов — не особо. Специалисты находятся в условиях сильной конкуренции.

К примеру, при приёме на работу специалистов со степенью магистра или бакалавра конкурс на место составляет не менее 20 человек. Очень сильна конкуренция в областях экономики, политики, химии, биологии и инженерии. Поэтому нужно быть готовым к конкуренции.

В студенческие годы я подрабатывал в некоторых организациях. А после окончания магистратуры долгое время искал работу. Подготовка к работе в большой компании у меня заняла, можно сказать, 3,5 года.

Ещё одна особенность — в Узбекистане студенты выбирают тему для выпускной квалификационной работы из тех, которые им дают учителя. Здесь профессоры не обязаны предлагать тему всем. И они тщательно отбирают студентов. Студенты могут долго бегать за ними. На это тоже уходит немало времени. Для меня студенческий период длился 2 года и 7 месяцев.

Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.

— Вы — транспортный инженер. Что вы можете сказать об улицах городов Германии?

— Во-первых, в Германии высокое количество автомобилей на душу населения. Интенсивность движения транспорта большая. Но как специалист могу сказать, что организация движения очень грамотная.

Например, если в Ташкенте приблизительно 600 перекрёстков со светофорами, в небольшом немецком городе Штутгарте их не менее 1200. Это говорит о том, что контроль за движением транспорта на перекрестках лучше.

Транспортные инженеры понимают: сокращение количества светофоров и увеличение количества полос с намерением улучшить пропускную способность никогда не уменьшит заторы.

Для уменьшения загруженности улиц нужны две вещи:

правильное управление; ускоренное развитие общественного транспорта, т. е. повышение доли общественного транспорта в перевозке людей.

В Германии 30−35% перемещений совершается на общественном транспорте, 50% — на личных автомобилях, остальная доля приходится на пешеходное и велосипедное движение. Чтобы решить транспортные проблемы нужен комплексный взгляд.

— Как началась ваша деятельность в Tesla?

— Илон Маск выбирал между рядом стран для строительства первого гигазавода Tesla в Европе. Многие страны выдвинули свои предложения. Однако в итоге был выбран Берлин.

Компания искала транспортного инженера для строительства завода. Я узнал об этом и решил воспользоваться этой возможностью, внести свой вклад в проектирование завода. Я откликнулся на вакансию на сайте. Из-за пандемии собеседование прошло в режиме онлайн. У меня в это время как раз был коронавирус.

Приём на работу проходил в три этапа:

Собеседование с отделом кадров. Вам задают общие вопросы, на основании ответов составляется профиль кандидата. Затем с вами беседует руководитель группы, в которой вы собираетесь работать. За этим следует интервью с руководителем отдела, то есть с руководителем руководителя вашей команды. Здесь задаются вопросы по специализации.

Таким образом я начал работу в Tesla по направлению дизайна строительства гражданских сооружений.

— Ранее вы работали в одной из самых известных компаний — Mercedes-Benz. Почему вы решили перейти в Tesla?

— В Mercedes-Benz было несколько проектов по моему направлению. Я работал в отделе R&D (исследований и развития), где хранится секретная информация. После смены CEO, т. е. нашего основного руководителя, изменилось общее направление деятельности.

В результате меньше стало тем, актуальных для моей сферы. Например, если в начале моей деятельности проектов по моей сфере было до 20 в год, то потом эта цифра упала до 5−6. Вакансия в Tesla стала для меня большой возможностью.

— Найти о вас информацию в социальных сетях непросто. Почему?

— Я не очень активно рассказываю о своей повседневной жизни в социальных сетях. Это отнимает время. Более того, я не считаю, что сделал достаточно много, чтобы о многом рассказывать. Когда достигну больших успехов, тогда можно будет о них рассказывать.

Это моё первое интервью. Я взволнован. Я не был так взволнован даже при беседе с Илоном Маском.

— Какую задачу вы выполняете в Tesla?

— Моя работа в Tesla — связать внутреннюю инфраструктуру завода с внешней, т. е. проектирование и подключение внутренней транспортной инфраструктуры Tesla к внешней инфраструктуре региона Бранденбург.

Сюда входят автомобильные и железные дороги, пассажирский и грузовой транспорт, автостоянки, а также общественный транспорт и пешеходы. В этот список можно включить и велосипеды. Проектирование и улучшение всей инфраструктуры и есть моя задача.

Например, дорога и трафик — это не одно и то же. Дорогу можно построить как угодно. Однако если не учесть трафик, всё бесполезно. Например, на завод приезжает множество машин. С 7:45 утра начинается интенсивное движение автотранспорта. Если поток автомобилей не упорядочить, возникнут большие проблемы. Это называется управлением транспортным потоком. А то, как нужно построить дорогу, сколько асфальта необходимо положить, какие замеры нужно сделать — это инфраструктура. Моя задача — спроектировать эту транспортную инфраструктуру и движение транспорта.

Мой день начинается с утренней чашки кофе. Сейчас завод Tesla находится на этапе строительства. Иногда может отсутствовать вода или электричество. Однако кофемашина работает всегда. Это стало распорядком дня для всех нас.

Кроме того, у нас проходят ежедневные встречи. Могу рассказать, что менталитет немецких компаний отличается от американских. Сначала я работал в немецкой компании Mercedes-Benz, а сейчас — в американской Tesla.

Существенная разница в том, что в начале недели в Tesla главный менеджер (человек на ступень ниже Илона Маска) проводит по утрам мотивационное собрание, где говорит: «Мы реализуем этот проект, мы сможем это выполнить, говорите о любых проблемах или предложениях и т. д. ». Я не встречал подобного в восьми организациях, где работал до сих пор.

Потом проводится совещание инженеров. Скучное совещание (смеется). Там определяются последующие задачи в области инженерии. Затем проводится ещё одно собрание. Там мы обсуждаем некоторые из наших проектов. Если есть проблемы — как их решить, сколько это будет стоить. В целом это выглядит так: собрание — рабочий процесс — собрание — рабочий процесс — в конце отчёт.

В музее Mercedes-Benz. Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.

— Вы делали презентацию Илону Маску. Как это было?

— Было интересно. На самом деле, Илон Маск довольно редко проводит встречи с инженерами. Он посетил завод в мае, после того, как 1 апреля меня приняли на работу. К этому времени я успел выполнить достаточно много задач, потому что до этого момента не было ответственного за транспортную инфраструктуру. Существовал ряд задержек в развитии этого направления. Было много путаницы и нерешенных вопросов. Я собрал все эти проблемы, указал потенциальные пути решения и подготовил презентацию из 15 слайдов.

Комната в 20 квадратных метров. Нас пятеро за столом: я, Илон Маск и руководители. Я показал свои слайды: как развивается транспортная инфраструктура в настоящем, какие существуют проблемы, какие есть пути решения.

Мы работаем как одна команда. Из бюджета компании выделяются средства, и Илон Маск хочет знать, на что они тратятся.

Презентация была моей личной инициативой. Я сказал: «У нас есть определённые проблемы, давайте их покажем. Завтра они существенно повлияют на бюджет. Нужно узнать, как к этому отнесется Маск». Мой руководитель был с этим согласен и включил эту презентацию в список встреч во время трёхдневного визита Илона Маска. Так и прошло собрание.

— Какие проблемы вы указали в презентации?

— Автомобильные дороги: соединение внутренних автомобильных дорог с внешними. Грамотное проектирование пешеходного движения внутри завода, где плотное движение грузовиков. Если в проекте будет допущена ошибка, уровень безопасности пешеходов может снизиться. Железнодорожные пути.

— Как отреагировал Илон Маск?

— Я бы хотел немного описать его самого, прежде чем говорить о его реакции. Это может быть интересно читателям, поскольку Илон Маск, показываемый в СМИ, совершенно отличается от Маска в реальной жизни.

Илон Маск — настоящий генеральный директор, босс. Его речь, стиль общения и управления соответствуют профессиональному СЕО. Он очень требовательный, умный, сильный, а также строгий. В СМИ его чаще изображают как человека из шоу-бизнеса. Лично для меня эта разница была большим открытием.

В моей презентации было 15 слайдов. Пока в первой её части я показывал текущую ситуацию, Маск перечислил мне проблемы и рассказал о потенциальных проблемах. В результате я потерял следующие 3 слайда (смеется). Потому что он это уже знал. Затем мы затронули другие вопросы и продолжили разговор.

— Ваши рекомендации по решению перечисленных проблем приняли?

— Да. Потому что принимается решение того, кто несёт ответственность за проект. В основном, в 95% случаев учитываются решения, предложенные транспортным инженером. Ответственному человеку полностью доверяют.

— Вы знакомы с другими соотечественниками, работающими в Tesla? Например, СМИ писали, что в компании также работает Муштарий Шарифова.

— На самом деле в Tesla есть ещё один парень по имени Музаффар. Он работает в Tesla Fremont (Калифорния). Я узнал об этом, когда они по ошибке прислали мне письмо на электронную почту. Сообщение было адресовано Музаффару Халкузиеву. Думаю, если поискать, можно найти ещё узбеков.

С Муштарий мы знакомы. У нас есть внутренняя социальная сеть компании, через которую мы с ней общаемся по сей день.

— Как вы думаете, если вы вернетесь в Узбекистан, насколько эффективно будет применить ваш опыт в транспортной системе страны?

— Думаю, мой опыт помог бы значительно улучшить транспортную инфраструктуру в Узбекистане. Систему можно оптимизировать во многих местах. С улучшением транспортной инфраструктуры движение также станет более безопасным и эффективным. Если бы у меня была такая возможность, я бы больше развивал общественный транспорт.

— Купили бы вы Tesla на заработанные деньги?

— Да, купил бы. Tesla — отличный бренд. Электромобиль. Способствует поддержанию чистоты окружающей среды. Сейчас я пользуюсь общественным транспортом. У меня нет личного автомобиля. Если возникнет необходимость, конечно, я куплю Tesla.

— Сколько вы сейчас зарабатываете, если не секрет?

— За границей не раскрывают таких подробностей. Это обусловлено трудовым контрактом. Согласно договору, о доходах говорить нельзя. Что касается моего дохода, могу сказать, что его вполне хватает, чтобы покрыть мои расходы.

Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.

— Хотелось ли вам когда-нибудь собрать вещи и вернуться в Узбекистан?

— Каждый день (смеется). Прежде всего, я хочу увидеть свою семью, своих милых племянников.

— Как ваша семья отнеслась к вашему переезду?

— Они это полностью поддержали. Но мне неизвестно, что происходило за занавесом.

— Какие у вас планы на будущее? Вы вернетесь в Узбекистан?

— Я считаю, что нужно идти вперед, не останавливаясь. Не знаю, вернусь ли в Узбекистан через два года, но через пять лет определенно вернусь.

— Как вы думаете, какую из систем Узбекистана было бы уместно внедрить в регионе, где вы сейчас живёте?

— Я снова возвращаюсь к системе образования. Профессора не дают тексты лекций. В Германии предоставляются тема и источник. В остальном студенты полагаются на себя. Есть шутки, которые стали мемом в социальных сетях: преподаватели, которые на уроке учат тому, что 2+2=4, во время экзамена требуют вычислить предел интегралов с помощью дифференциальных уравнений.

В Узбекистане эта система хорошо поставлена. Тексты лекций, учебная программа и экзамены соответствуют друг другу. Здесь в этом плане я считаю, что система должна быть приведена в порядок. С одной стороны, это, может, и правильно. Но это занимает крайне много времени.

— Что бы вы посоветовали соотечественникам, которые хотят учиться за границей?

— Прежде всего, должна быть чёткая цель. Если вы собираетесь учиться в магистратуре, вам необходимо улучшить свои результаты в бакалавриате. Если знания и результаты, полученные в бакалавриате, будут соответствовать требованиям зарубежных вузов, продолжить обучение за границей будет легче.

В процессе отъезда будет много бумажной беготни и формальностей. Необходимо будет придерживаться строгой последовательности.

Придётся отказаться от улыбок близких.

Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.

Блиц

— Вам трудно рано вставать?

— Нет, я обычно встаю рано и без будильника.

— О чем-нибудь сожалеете?

— О времени, потерянном во время учёбы. В то время им можно было воспользоваться по-другому.

— Что вас вводило в депрессию?

— Всё ещё вводит. Это погода. Солнечные дни бывают редко.

— Какую ошибку вы бы исправили, если бы могли вернуться на 10 лет назад?

— Сложно сказать.

— Где Музаффар Хамроев видит себя через пять лет?

— В кругу семьи.

— Если бы вы поймали золотую рыбку, что бы вы попросили для Узбекистана?

— Счастья для 34-миллионного населения.

— Как вы думаете, насколько вы достигли своей цели? Оцените от 1 до 10.

— Человек каждый день ставит перед собой цель, и она периодически меняется. Но, думаю, я добился определенной части своих целей. Можно сказать, что выполнено больше половины.

Беседовала Муштарий Окбоева.