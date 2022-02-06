В рамках проекта «Узбекистанцы за рубежом» редакция «Газеты.uz» публикует беседы с соотечественниками, которые учатся за границей или окончили иностранные вузы и работают за рубежом. Мы говорим о жизни вдали от дома, причинах выбора иностранного образования и испытаниях, с которыми сталкивались герои. Новый гость проекта — транспортный инженер компании Tesla Музаффар Хамроев.
Музаффар Хамроев родился в Кашкадарьинской области. Окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта и получил степень магистра Мюнхенского технического университета в Германии. С 2018 по 2021 год работал инженером-исследователем в отделе проектирования и исследования в Mercedes-Benz. Сегодня он транспортный инженер на единственном в Европе гигазаводе Tesla.
— Расскажите о периоде вашей жизни до отъезда за границу.
— Я родился в 1992 году в городе Карши. До 7-го класса учился в средней школе №26, потом — в городской специализированной гимназии №1. Затем продолжил учебу в экономическом колледже нашего города по направлению «Экономика». В 2010 году поступил в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.
На рубеже третьего и четвёртого курсов я подумал, что мои бакалаврские знания и навыки не превзойдут мои ожидания. Поэтому решил продолжить обучение в магистратуре.
Сначала я искал вуз для учебы в Узбекистане, потом стал рассматривать зарубежные университеты с мыслью, что получу больше знаний и опыта, обучаясь за границей. Анализируя как стандартный экономист, я посчитал наиболее подходящим Мюнхенский технический университет и в том же году начал готовиться.
— Как проходил процесс подачи заявки? Что от вас требовалось?
— Требования Мюнхенского технического университета были следующие:
1. Свидетельство о знании языка. За это начисляются дополнительные баллы.
2. Самое главное — оценки. В дипломе бакалавра они должны быть выше определённого значения. Не знаю, какая система работает сегодня, но когда я учился, минимальная отметка по общему рейтингу составляла 87,5%.
3. Эссе. Вам необходимо указать, почему вы выбрали именно этот университет.
Студентов отбирают на основании этих трёх требований. Если абитуриент не набирает достаточно баллов по ним, проводится собеседование. Но мне повезло, и я избежал этого (смеется).
Программы магистратуры в университетах Германии также доступны на английском языке. Экономика и инженерия — среди них. По этой причине я сдавал IELTS. Требовался уровень C1.
Впоследствии комиссия отобрала 35 студентов из 620 кандидатов со всего мира. Я был среди них и, конечно, это было неожиданно.
Фото: Личный архив Музаффара Хамроева.
— После прибытия в Германию изменились ли ваши цели?
— Думаю, можно сказать, что они усовершенствовались. Первым шагом было окончить учёбу, получить необходимые знания, а затем работать в выбранном направлении, чтобы повысить свою квалификацию.
Всё пришло со временем. В то время мне даже в голову не приходило, что я достигну таких условий, которые есть сейчас.
— Какой была первая заработанная вами сумма? За какую работу?
— Превосходно помню первые деньги, которые я заработал. Это были 80 евро. Мы были студентами. Разные коммерческие организации заключали соглашения с университетом, и вуз проводил для них определённые исследования. За полтора дня нашего участия на счёт перевели 80 евро.
— Насколько ваше мировоззрение изменилось с тех пор, как вы уехали из Узбекистана?
— Я считаю, что мое мировоззрение обогатилось. Отношение к узбекским традициям не изменилось, а расширилось. К слову, качество узбекских блюд намного выше, чем в Германии. Раз в неделю на моём столе обязательно есть плов.
Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.
— Были ли сложности после вашего отъезда в Германию? Что было самым трудным?
— Требования в Техническом университете Мюнхена очень высокие. Вы не окончите университет, пока не достигнете уровня немецкого специалиста и не станете инженером. После завершения учёбы были другие сложности.
Ситуацию на немецком рынке труда можно описать так: спрос на отраслевых рабочих и ремесленников очень высок, а спрос на специалистов — не особо. Специалисты находятся в условиях сильной конкуренции.
К примеру, при приёме на работу специалистов со степенью магистра или бакалавра конкурс на место составляет не менее 20 человек. Очень сильна конкуренция в областях экономики, политики, химии, биологии и инженерии. Поэтому нужно быть готовым к конкуренции.
В студенческие годы я подрабатывал в некоторых организациях. А после окончания магистратуры долгое время искал работу. Подготовка к работе в большой компании у меня заняла, можно сказать, 3,5 года.
Ещё одна особенность — в Узбекистане студенты выбирают тему для выпускной квалификационной работы из тех, которые им дают учителя. Здесь профессоры не обязаны предлагать тему всем. И они тщательно отбирают студентов. Студенты могут долго бегать за ними. На это тоже уходит немало времени. Для меня студенческий период длился 2 года и 7 месяцев.
Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.
— Вы — транспортный инженер. Что вы можете сказать об улицах городов Германии?
— Во-первых, в Германии высокое количество автомобилей на душу населения. Интенсивность движения транспорта большая. Но как специалист могу сказать, что организация движения очень грамотная.
Например, если в Ташкенте приблизительно 600 перекрёстков со светофорами, в небольшом немецком городе Штутгарте их не менее 1200. Это говорит о том, что контроль за движением транспорта на перекрестках лучше.
Транспортные инженеры понимают: сокращение количества светофоров и увеличение количества полос с намерением улучшить пропускную способность никогда не уменьшит заторы.
Для уменьшения загруженности улиц нужны две вещи:
- правильное управление;
- ускоренное развитие общественного транспорта,
т. е.повышение доли общественного транспорта в перевозке людей.
В Германии 30−35% перемещений совершается на общественном транспорте, 50% — на личных автомобилях, остальная доля приходится на пешеходное и велосипедное движение. Чтобы решить транспортные проблемы нужен комплексный взгляд.
— Как началась ваша деятельность в Tesla?
— Илон Маск выбирал между рядом стран для строительства первого гигазавода Tesla в Европе. Многие страны выдвинули свои предложения. Однако в итоге был выбран Берлин.
Компания искала транспортного инженера для строительства завода. Я узнал об этом и решил воспользоваться этой возможностью, внести свой вклад в проектирование завода. Я откликнулся на вакансию на сайте. Из-за пандемии собеседование прошло в режиме онлайн. У меня в это время как раз был коронавирус.
Приём на работу проходил в три этапа:
- Собеседование с отделом кадров. Вам задают общие вопросы, на основании ответов составляется профиль кандидата.
- Затем с вами беседует руководитель группы, в которой вы собираетесь работать.
- За этим следует интервью с руководителем отдела, то есть с руководителем руководителя вашей команды. Здесь задаются вопросы по специализации.
Таким образом я начал работу в Tesla по направлению дизайна строительства гражданских сооружений.
— Ранее вы работали в одной из самых известных компаний — Mercedes-Benz. Почему вы решили перейти в Tesla?
— В Mercedes-Benz было несколько проектов по моему направлению. Я работал в отделе R&D (исследований и развития), где хранится секретная информация. После смены CEO,
В результате меньше стало тем, актуальных для моей сферы. Например, если в начале моей деятельности проектов по моей сфере было до 20 в год, то потом эта цифра упала до 5−6. Вакансия в Tesla стала для меня большой возможностью.
— Найти о вас информацию в социальных сетях непросто. Почему?
— Я не очень активно рассказываю о своей повседневной жизни в социальных сетях. Это отнимает время. Более того, я не считаю, что сделал достаточно много, чтобы о многом рассказывать. Когда достигну больших успехов, тогда можно будет о них рассказывать.
Это моё первое интервью. Я взволнован. Я не был так взволнован даже при беседе с Илоном Маском.
— Какую задачу вы выполняете в Tesla?
— Моя работа в Tesla — связать внутреннюю инфраструктуру завода с внешней,
Сюда входят автомобильные и железные дороги, пассажирский и грузовой транспорт, автостоянки, а также общественный транспорт и пешеходы. В этот список можно включить и велосипеды. Проектирование и улучшение всей инфраструктуры и есть моя задача.
Например, дорога и трафик — это не одно и то же. Дорогу можно построить как угодно. Однако если не учесть трафик, всё бесполезно. Например, на завод приезжает множество машин. С 7:45 утра начинается интенсивное движение автотранспорта. Если поток автомобилей не упорядочить, возникнут большие проблемы. Это называется управлением транспортным потоком. А то, как нужно построить дорогу, сколько асфальта необходимо положить, какие замеры нужно сделать — это инфраструктура. Моя задача — спроектировать эту транспортную инфраструктуру и движение транспорта.
Мой день начинается с утренней чашки кофе. Сейчас завод Tesla находится на этапе строительства. Иногда может отсутствовать вода или электричество. Однако кофемашина работает всегда. Это стало распорядком дня для всех нас.
Кроме того, у нас проходят ежедневные встречи. Могу рассказать, что менталитет немецких компаний отличается от американских. Сначала я работал в немецкой компании Mercedes-Benz, а сейчас — в американской Tesla.
Существенная разница в том, что в начале недели в Tesla главный менеджер (человек на ступень ниже Илона Маска) проводит по утрам мотивационное собрание, где говорит: «Мы реализуем этот проект, мы сможем это выполнить, говорите о любых проблемах или предложениях
и т. д.». Я не встречал подобного в восьми организациях, где работал до сих пор.
Потом проводится совещание инженеров. Скучное совещание (смеется). Там определяются последующие задачи в области инженерии. Затем проводится ещё одно собрание. Там мы обсуждаем некоторые из наших проектов. Если есть проблемы — как их решить, сколько это будет стоить. В целом это выглядит так: собрание — рабочий процесс — собрание — рабочий процесс — в конце отчёт.
В музее Mercedes-Benz. Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.
— Вы делали презентацию Илону Маску. Как это было?
— Было интересно. На самом деле, Илон Маск довольно редко проводит встречи с инженерами. Он посетил завод в мае, после того, как 1 апреля меня приняли на работу. К этому времени я успел выполнить достаточно много задач, потому что до этого момента не было ответственного за транспортную инфраструктуру. Существовал ряд задержек в развитии этого направления. Было много путаницы и нерешенных вопросов. Я собрал все эти проблемы, указал потенциальные пути решения и подготовил презентацию из 15 слайдов.
Комната в 20 квадратных метров. Нас пятеро за столом: я, Илон Маск и руководители. Я показал свои слайды: как развивается транспортная инфраструктура в настоящем, какие существуют проблемы, какие есть пути решения.
Мы работаем как одна команда. Из бюджета компании выделяются средства, и Илон Маск хочет знать, на что они тратятся.
Презентация была моей личной инициативой. Я сказал: «У нас есть определённые проблемы, давайте их покажем. Завтра они существенно повлияют на бюджет. Нужно узнать, как к этому отнесется Маск». Мой руководитель был с этим согласен и включил эту презентацию в список встреч во время трёхдневного визита Илона Маска. Так и прошло собрание.
— Какие проблемы вы указали в презентации?
— Автомобильные дороги: соединение внутренних автомобильных дорог с внешними. Грамотное проектирование пешеходного движения внутри завода, где плотное движение грузовиков. Если в проекте будет допущена ошибка, уровень безопасности пешеходов может снизиться. Железнодорожные пути.
— Как отреагировал Илон Маск?
— Я бы хотел немного описать его самого, прежде чем говорить о его реакции. Это может быть интересно читателям, поскольку Илон Маск, показываемый в СМИ, совершенно отличается от Маска в реальной жизни.
Илон Маск — настоящий генеральный директор, босс. Его речь, стиль общения и управления соответствуют профессиональному СЕО. Он очень требовательный, умный, сильный, а также строгий. В СМИ его чаще изображают как человека из шоу-бизнеса. Лично для меня эта разница была большим открытием.
В моей презентации было 15 слайдов. Пока в первой её части я показывал текущую ситуацию, Маск перечислил мне проблемы и рассказал о потенциальных проблемах. В результате я потерял следующие 3 слайда (смеется). Потому что он это уже знал. Затем мы затронули другие вопросы и продолжили разговор.
— Ваши рекомендации по решению перечисленных проблем приняли?
— Да. Потому что принимается решение того, кто несёт ответственность за проект. В основном, в 95% случаев учитываются решения, предложенные транспортным инженером. Ответственному человеку полностью доверяют.
— Вы знакомы с другими соотечественниками, работающими в Tesla? Например, СМИ писали, что в компании также работает Муштарий Шарифова.
— На самом деле в Tesla есть ещё один парень по имени Музаффар. Он работает в Tesla Fremont (Калифорния). Я узнал об этом, когда они по ошибке прислали мне письмо на электронную почту. Сообщение было адресовано Музаффару Халкузиеву. Думаю, если поискать, можно найти ещё узбеков.
С Муштарий мы знакомы. У нас есть внутренняя социальная сеть компании, через которую мы с ней общаемся по сей день.
— Как вы думаете, если вы вернетесь в Узбекистан, насколько эффективно будет применить ваш опыт в транспортной системе страны?
— Думаю, мой опыт помог бы значительно улучшить транспортную инфраструктуру в Узбекистане. Систему можно оптимизировать во многих местах. С улучшением транспортной инфраструктуры движение также станет более безопасным и эффективным. Если бы у меня была такая возможность, я бы больше развивал общественный транспорт.
— Купили бы вы Tesla на заработанные деньги?
— Да, купил бы. Tesla — отличный бренд. Электромобиль. Способствует поддержанию чистоты окружающей среды. Сейчас я пользуюсь общественным транспортом. У меня нет личного автомобиля. Если возникнет необходимость, конечно, я куплю Tesla.
— Сколько вы сейчас зарабатываете, если не секрет?
— За границей не раскрывают таких подробностей. Это обусловлено трудовым контрактом. Согласно договору, о доходах говорить нельзя. Что касается моего дохода, могу сказать, что его вполне хватает, чтобы покрыть мои расходы.
Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.
— Хотелось ли вам когда-нибудь собрать вещи и вернуться в Узбекистан?
— Каждый день (смеется). Прежде всего, я хочу увидеть свою семью, своих милых племянников.
— Как ваша семья отнеслась к вашему переезду?
— Они это полностью поддержали. Но мне неизвестно, что происходило за занавесом.
— Какие у вас планы на будущее? Вы вернетесь в Узбекистан?
— Я считаю, что нужно идти вперед, не останавливаясь. Не знаю, вернусь ли в Узбекистан через два года, но через пять лет определенно вернусь.
— Как вы думаете, какую из систем Узбекистана было бы уместно внедрить в регионе, где вы сейчас живёте?
— Я снова возвращаюсь к системе образования. Профессора не дают тексты лекций. В Германии предоставляются тема и источник. В остальном студенты полагаются на себя. Есть шутки, которые стали мемом в социальных сетях: преподаватели, которые на уроке учат тому, что 2+2=4, во время экзамена требуют вычислить предел интегралов с помощью дифференциальных уравнений.
В Узбекистане эта система хорошо поставлена. Тексты лекций, учебная программа и экзамены соответствуют друг другу. Здесь в этом плане я считаю, что система должна быть приведена в порядок. С одной стороны, это, может, и правильно. Но это занимает крайне много времени.
— Что бы вы посоветовали соотечественникам, которые хотят учиться за границей?
— Прежде всего, должна быть чёткая цель. Если вы собираетесь учиться в магистратуре, вам необходимо улучшить свои результаты в бакалавриате. Если знания и результаты, полученные в бакалавриате, будут соответствовать требованиям зарубежных вузов, продолжить обучение за границей будет легче.
В процессе отъезда будет много бумажной беготни и формальностей. Необходимо будет придерживаться строгой последовательности.
Придётся отказаться от улыбок близких.
Фото: Музаффар Хамроев / Instagram.
Блиц
— Вам трудно рано вставать?
— Нет, я обычно встаю рано и без будильника.
— О чем-нибудь сожалеете?
— О времени, потерянном во время учёбы. В то время им можно было воспользоваться по-другому.
— Что вас вводило в депрессию?
— Всё ещё вводит. Это погода. Солнечные дни бывают редко.
— Какую ошибку вы бы исправили, если бы могли вернуться на 10 лет назад?
— Сложно сказать.
— Где Музаффар Хамроев видит себя через пять лет?
— В кругу семьи.
— Если бы вы поймали золотую рыбку, что бы вы попросили для Узбекистана?
— Счастья для 34-миллионного населения.
— Как вы думаете, насколько вы достигли своей цели? Оцените от 1 до 10.
— Человек каждый день ставит перед собой цель, и она периодически меняется. Но, думаю, я добился определенной части своих целей. Можно сказать, что выполнено больше половины.
Беседовала Муштарий Окбоева.