Меня зовут Ц.Ворро. С первой буквы моего имени начиналось имя моей матери. Так у людей принято называть племенных щенков, чтобы было проще определять, роду какого племени мы принадлежим.





До 8 месяцев я жил в кинологическом центре на Сергели. Затем меня забрал мой хозяин старший сержант и кинолог Дильмурод Баратов. Два месяца он учил меня искать наркотические средства. На получение образования у нас уходит от двух до шести месяцев. Я быстро научился, поэтому я — молодец.





Дильмурод ака ежедневно тренировал меня. Занятия проходили в игровой форме. Сначала мне нужно было привыкнуть к хозяину, научиться его слушать и доверять ему. Старший сержант Баратов говорил, что я не должен отвлекаться на посторонние шумы и действия. Играми он учил меня искать наркотические средства и подавать сигнал о том, что я нашёл их. Мне нравится играть со своим хозяином.





Сейчас мне семь лет. Я работаю в кинологической службе международного аэропорта Ташкента более шести лет. Живу здесь же в питомнике вместе с 12 другими собаками. Сейчас в аэропорту работают русские спаниели, английские кокер-спаниели, немецкие овчарки и лабрадоры. Люди выбирают эти породы, потому что мы легко обучаемые, очень умные, коммуникабельные и дружелюбные.





Когда в кинологических центрах проходит отбор собак для службы в аэропорту, люди смотрят, насколько щенок игривый, смышлёный и активный. Из таких малышей вырастают хорошие сотрудники. Обычно эти способности передаются по наследству, поэтому в таможенной службе аэропорта работают в основном племенные щенки.





Моя смена длится 12 человеческих часов. Каждую смену служить выходят три собаки. Весь рабочий день мы проводим в зоне таможенного контроля и проверяем подозрительный багаж. Потом мы отдыхаем двое человеческих суток.

Я специализируюсь на поиске наркотиков. Сам я их, разумеется, не принимаю. Это очень вредно для организма. Не знаю, зачем людям так себя губить. Я отношусь к своей работе как к игре. Я находил наркотики пять раз. Это много. Когда нахожу их, подаю сигнал хозяину — делаю вид, будто копаю землю.





Не все собаки специализируются на поиске наркотиков. У всех своя специализация. Одни ищут взрывчатку, и если находят, подают сигнал, сев рядом с местом находки. Другие собачки ищут валюту. Сейчас ещё востребован поиск синтетических препаратов, потому что в славном городе Ташкенте проблема с аптечными наркотиками. Об этом некогда хорошо написал журналист «Газеты.uz» Никита Макаренко. Люди также учат некоторых собак распознавать террористов. Не знаю, как они это делают.

Мы ходим на работу только со своими хозяевами. Я и мой кинолог Дильмурод Баратов — это постоянный тандем. Я начал служить с ним и буду служить с ним до конца. Я никогда не выйду работать с чужим хозяином. Я привык к старшему сержанту Баратову. Команды других людей я слушать не буду. Если хозяин или я плохо себя чувствуем, нас заменит другая пара. И так у каждого нашего пёсика.





Нам платят зарплату. Но сколько я получаю, я вам не скажу. Это неприличный вопрос. Скажу так: моя зарплата меньше, чем у людей, но на жизнь хватает. Денег хватает на вкусный сбалансированный сухой корм и элитное ветеринарное обслуживание. Награды нам не дают, премии — тоже. Но нам многого не надо. Главное, чтобы мы и наши хозяева были здоровы и вкусно ели.

Как я уже говорил, мы живём в аэропорту, в здешнем питомнике. У каждой собаки здесь свой вольер. Пока мы отдыхаем, мы не покидаем свои комнаты. А то вдруг поругаемся друг с другом.





Обычно собаки служат до 8−10 лет. Но это всё индивидуально и зависит от нашего здоровья. Я чувствую себя хорошо и, надеюсь, поработаю ещё пару лет.





У меня пока нет детей. Нам на службе нельзя заводить потомство. Когда я выйду на пенсию, обязательно заведу своих щенят. Пенсию проведу у своего хозяина. Я — второй напарник старшего сержанта Баратова. Раньше он работал с немецкой овчаркой. Сейчас она живёт с ним. За много лет совместной службы мы привыкаем к своим хозяевам. Если нас разлучить, мы будем очень скучать друг по другу.