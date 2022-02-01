Samsung объявляет февраль месяцем приятных и полезных покупок. Приобретая телевизор The Serif с оригинальным дизайном, можно получить в качестве подарка смартфон Galaxy A52. В доме появится арт-объект, а в кармане — гаджет с емкой батареей, защитой от воды и пыли.





Отличный современный тандем

Никаких больше скучных черных прямоугольников на стенах — дизайнерское решение преобразит жилое пространство. Телевизор с характерным I-профилем устанавливается на ножках или на ровной поверхности там, где захочется хозяевам. А приятным дополнением к телевизору The Serif при покупке станет смартфон Galaxy A52, который можно получить в подарок в период с 1 по 28 февраля.

Благодаря инновационным технологиям камер Galaxy A52 можно создавать еще больше качественных фото и видео. Смартфон оснащен камерами с четырьмя модулями и основным объективом на 64 МП. Он оптимально подходит для съемки ярких и четких фото и видео. Батарея обеспечивает работу гаджета до двух суток. Смартфоны Galaxy A52 получили защиту от воды по стандарту IP67. Это значит, что больше не нужно беспокоится о брызгах воды, а просто спокойно пользоваться смартфоном, даже если он намок.







The Serif украсит собой любой интерьер, а смартфон поможет дистанционно управлять медийным контентом — достаточно установить приложение. Любой контент с экрана телефона переносится на экран The Serif — фото, видео, презентации:

в режиме NFC контент с мобильного телефона легко воспроизводится на ТВ в одно касание;

можно начать просмотр фильма на смартфоне, а затем переключиться на большой экран телевизора;

в режиме Multi View экран делится на две части, чтобы одновременно следить за новостями по ТВ-каналам и пролистывать контент со смартфона.





Зрителей ждет полное погружение в мир цвета с технологией QLED: от реалистичности текстур и оттенков захватывает дух. Благодаря активному усилителю звука громкость и шумоподавление регулируются автоматически — каждое слово героев будет услышано, даже если рядом возятся малыши или разговаривают по телефону родители.

Акция действует только с 1 по 28 февраля в магазинах MEDIAPARK, Diskont, Mudo Concept, а также на технорынках по всему Узбекистану.

Сайт: samsung.com

Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan

Instagram: @samsunguzbekistan

Telegram: t.me/samsungchanneluzbekistan

На правах рекламы.