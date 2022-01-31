Указом Президента помилованы 63 человека, отбывавших наказание в местах лишения свободы, которые раскаялись в содеянном и встали на путь исправления. Об этом говорится в репортаже телеканала «Узбекистон 24».

В частности, на свободу вышли 44 осужденных, еще 19 сократили сроки лишения свободы.

В репортаже отмечается, что все помилованные были подготовлены к освобождению, они обучились профессии и получили сертификаты об обучении по различным специальностям в колониях по исполнению наказаний.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие в социальной адаптации освобожденных, реинтеграции в общество и привлечении их к труду.

Им обеспечен безопасный выезд по месту жительства, постановка на учет и пробацию. Кроме того, освобожденным окажут единовременную материальную помощь, за ними закрепят наставника, ответственного за предотвращение совершения ими нарушений закона.

Освобожденным окажут помощь в проведении медицинского осмотра и лечения в случае выявления проблем по здоровьем. Им также помогут трудоустроиться, получить кредиты для открытия своего дела, решить вопросы по пенсионному обеспечению и получению идентификационных ID-карт.