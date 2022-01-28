С 1 апреля 2022 года до 1 января 2025 года ставка социального налога устанавливается в размере 1% для субъектов предпринимательства в сфере розничной торговли и общественного питания, гостиничных услуг, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта и технического обслуживания транспортных средств, компьютерных услуг, ремонта бытовой техники, агро- и ветеринарных услуг, а также услуг, оказываемых в развлекательных центрах.

Об этом говорится в постановлении президента «О дополнительных мерах по развитию сферы услуг» от 27 января.

Как отмечается в документе, эта налоговая льгота применяется субъектами предпринимательства, если по итогам текущего отчетного (налогового) периода их доходы от оказания услуг по видам деятельности, указанным в настоящем подпункте, составляют не менее 60% совокупного дохода.

В случае выявления фактов сокрытия численности работников субъектами предпринимательства, работающими в вышеперечисленных направлениях, действие налоговой льготы прекращается с применением финансовых санкций.

Кроме того, с 1 января 2022 года до 1 января 2027 года субъектам предпринимательства предоставляется право по торговым комплексам площадью более 5000 кв. м и гостиницам:

снижать ставки земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц на 90%. При этом к объектам, вновь построенным до 1 января 2027 года (включая занимаемые ими земельные участки), эта льгота применяется сроком на 5 лет с месяца их ввода в эксплуатацию;

при исчислении налога на прибыль относить в течение двух лет стоимость зданий на вычитаемые расходы в виде амортизации.

С 1 апреля 2022 года до 1 января 2025 года для субъектов предпринимательства, зарегистрированных в туристских зонах районов и городов, указанных в документе, и оказывающих на этих территориях услуги общественного питания, гостиничные, торговые, развлекательные, туроператорские и турагентские услуги, устанавливаются:

ставки налога с оборота — в размере 1%;

размеры налога на имущество юридических лиц и земельного налога с юридических лиц по объектам, расположенным на указанных территориях и занимаемому ими земельному участку, — в размере 1% от суммы, начисленной по данным видам налогов.

До 1 января 2024 года сохраняется ставка налога на имущество и земельного налога для физических лиц при переводе жилых объектов, расположенных вдоль межмахаллинских торгово-сервисных улиц, в категорию нежилых объектов для оказания видов вышеперечисленных услуг.

С 1 января 2022 года ставки акцизного налога на услуги мобильной связи для операторов мобильной связи устанавливаются в размере 10%.

С 1 апреля 2022 года освобождаются от налога на имущество юридических лиц и земельного налога с юридических лиц антенно-мачтовых металлоконструкции, расположенные в сельской местности, включая конструкции, установленные на них и являющиеся их неотъемлемой частью, а также занимаемые ими земельных участков.