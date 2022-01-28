27 января в головном офисе АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк») состоялась встреча с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским.

В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества, определили новые точки роста взаимовыгодного партнерства и перспективные направления в финансировании инвестиционных и инфраструктурных проектов. В частности, сторонами достигнута договоренность о рассмотрении возможностей финансирования проектов инфраструктурного развития, в том числе в сфере транспортной системы, туризма, строительства мостов и дорог, горнодобывающей промышленности и других.

Наряду с этим рассмотрены вопросы налаживания практического многостороннего взаимодействия с одними из ведущих финансовых институтов Китая и других стран-членов АБИИ.

По итогам встречи состоялась церемония подписания заемного соглашения между «Узнацбанком» и АБИИ по привлечению льготной кредитной линии на сумму 200 млн долларов в соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана от 28 декабря 2021 года №780 «О мерах по привлечению и использованию кредитной линии Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для поддержки бизнеса в период коронавирусной пандемии».

Основной целью данного соглашения является поддержание предприятий, пострадавших от последствий продолжающейся пандемии коронавируса, обеспечение их оборотным капиталом и увеличение производственных мощностей путем предоставления кредитования субъектам малого предпринимательства для реализации инфраструктурных проектов, а также проектов в области производства, общественного питания, транспорта и сферы услуг.

Подписанное сторонами соглашение в первую очередь послужит реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы, одним из приоритетных направлений которого является развитие национальной экономики, обеспечение высоких темпов ее роста. Соглашение в том числе поможет надлежаще исполнять правительственные инициативы по либерализации экономики, развитию здоровой конкуренции, улучшению инвестиционного климата и благосостояния населения Узбекистана и созданию новых рабочих мест.

Также соглашение послужит дополнительным стимулом дальнейшего продвижения торгово-экономических связей Узбекистана со странами членами АБИИ и развития перспективных направлений их сотрудничества.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) — это международная финансовая организация, создание которой инициировано правительством КНР. Основными целями АБИИ являются стимулирование финансового сотрудничества и финансирование инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав организации входят 105 стран-членов, из них 50 — региональные. Одними из акционеров банка являются Китай (32%), Индия (8,9%), Россия (7%), Германия (4,8%), Южная Корея (4%), Австралия (3,9%), Франция (3,6%), Великобритания (3,2%) и Узбекистан (0,229%).

На правах рекламы.