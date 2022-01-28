Численность постоянного населения Узбекистана по сравнению с 2020 годом увеличилась на 712,4 тысячи, или 2,1%, и составила 35,27 миллиона человек, говорится в отчёте Государственного комитета по статистике о демографической ситуации в стране.

Количество женщин увеличилось на 346,6 тысячи человек, или 2%, а количество мужчин — на 365,7 тысяч человек, или 2,1%.

По данным Фонда народонаселения ООН, общая численность населения мира в 2021 году составляют 7,8 млрд человек. Узбекистан занимает 43 место по численности населения.

Численность городского населения Узбекистана достигла 17,9 миллиона человек (50,8% от общей численности населения), сельского — 17,35 миллиона человек (49,2%).

В разрезе регионов наибольшая доля в общей численности населения наблюдается в Самаркандской — 4 миллиона человек, Ферганской — 3,8 миллиона, Кашкадарьинской — 3,4 миллиона и Андижанской — 3,2 миллиона.

В стране 31,2% от общей численности постоянного населения составляют дети моложе трудоспособного возраста, 57,6% — в трудоспособном возрасте и 11,2% — старше трудоспособного возраста.

За 2021 год плотность населения Узбекистана составила 78,6 человек на один кв. км. Это на 1,6 человек больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (77 человек на 1 кв. км в начале 2021 года).

Показатели рождаемости и смертности за 2021 год

Число родившихся в Узбекистане в 2021 году возросло на 63,4 тысячи человек или, по сравнению с 2020 годом, на 7,5%. Количество умерших за год сократилось на 1100 человек или, по сравнению с 2020 годом, на 0,6%.

В январе-декабре 2021 года было зарегистрировано 905,2 тысячи родившихся детей, соответственно коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 25,9 промилле и, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 1,3 промилле (за 2020 год — 24,6 промилле).

При анализе числа рождений по месяцам наибольшее их количество наблюдалось в июле (90869 человек) и августе 2021 года (99693 человек). Напротив, наименьшее количество рождений было отмечено в январе (62280 человек) и в феврале 2021 года (53759 человек).

При этом у отцов с высшим образованием родились 16,9% малышей, у матерей — только 9,6%, отмечает Госкомстат.

За январь-декабрь 2021 года было зарегистрировано 174,5 тысячи смертей. Коэффициент смертности на 1000 населения составил 5 промилле, по сравнению с прошлым годом уменьшившись на 0,1 промилле (за 2020 год — 5,1 промилле).

При анализе смертности по регионам наибольшее число смертей зафиксировано в Ташкенте и Самаркандской области — 18,9 и 18,8 тысячи человек соответственно. Самая низкая смертность была отмечена в Навоийской и Сырдарьинской областях — 4800 и 4200 человек соответственно.

Основными причинами зарегистрированных смертей за отчётный период являются болезни системы кровообращения — 61,7%, новообразования — 7,8%, болезни органов дыхания — 6,7%, несчастные случаи, отравления и травмы — 5,2%, болезни органов пищеварения — 4,1%, инфекционные и паразитарные заболевания — 3,1% и другие болезни — 11,4%.

В возрастных группах за январь-декабрь 2021 года на молодёжь до 20 лет пришлось 7,7% умерших, на лиц в возрасте 20−39 лет — 6,5%, на лиц в возрасте 40−59 лет — 21,1%, а на людей 60 лет и старше — 64,7%.

Зарегистрированные браки и разводы

Количество людей, зарегистрировавших брак, увеличилось на 83 тысяч человек или, по сравнению с 2020 годом, на 2,8%, а число оформивших развод возросло на 11 тысяч человек, или на 39%.

За январь-декабрь 2021 года зарегистрировано 305,1 тысячи браков, коэффициент брачности на 1000 человек населения составил 8,7 промилле, что на 0,07 промилле больше соответствующего периода 2020 года.

В браках, зарегистрированных в январе-декабре 2021 года, 19,1% женатых мужчин имели высшее образование, 69,6% — профессиональное образование, 11,3% — общее среднее и среднее специальное образование.

В браках, зарегистрированных в январе-декабре 2021 года, 16,6% замужних женщин имели высшее образование, 57,9% — профессиональное образование, на долю лиц с общим средним и средним специальным образованием приходились 25,5%.

В январе-декабре 2021 года зарегистрированы 39,2 тысячи разводов, коэффициент разводимости на 1000 населения составил 1,1 промилле, что на 0,3 промилле больше в сравнении с 2020 годом (0,8 промилле).

В 2021 году 50,5% всех разводов в стране пришлись на бездетные семьи, 28,4% семей были разведены с одним ребенком, 21,1% — с двумя и более детьми.

Миграция населения

В январе-декабре 2021 года общее количество прибывших в страну составило 256,8 тысяч человек, в том числе почти 255 тысяч человек прибыли из других регионов республики, выходцы из-за рубежа составили 1875 человек. Общая численность выбывших составила 275 тысяч человек, в том числе почти 255 из них выбыли в другие регионы, более 20 тысяч человек выбыли в зарубежные страны, сальдо миграции составило минус 18,2 тысячи человек.

Было зарегистрировано 256,8 тысяч прибывших, коэффициент миграции на 1000 жителей составил 7,4 промилле, что в сравнении с показателем 2020 года увеличилось на 1,8 промилле (за 2020 год — 5,6 промилле).

Также было зарегистрировано 275,1 тысячи выбывших, коэффициент миграции на 1000 человек населения составил 7,9 промилле, что, по сравнению с 2020 годом, выросло на 2,0промилле (за 2020 года — 5,9промилле).

Внешняя миграция

Основная часть прибывших в Узбекистан приходится на Казахстан — 38% от общего числа прибывших, Таджикистан — 18,5%, Россию — 17,3%, Кыргызстан — 7%, Туркменистан — 3,3% и другие страны — 15,9%.

Большинство выехавших из Узбекистана отправились в Казахстан — 56,6%, Россию — 30,5%, Таджикистан — 3,7%, Кыргызстан — 2,3%, Украину — 1,6% и другие страны — 5,3%.