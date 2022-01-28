С 1 марта в Узбекистане компенсационные выплаты будут выплачиваться всем льготным категориям лиц, имеющим право на их получение, независимо от получения или неполучения ими пенсий (социальных пособий), а также осуществления или неосуществления ими трудовой деятельности.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 28 января о совершенствовании системы материальной поддержки нуждающихся в социальной защите категорий населения.

С этой же даты вводятся ежемесячные компенсационные выплаты одиноким лицам, нуждающимся в постороннем уходе, получающим социальные пособия. Выплаты составят 45% базовой величины исчисления пенсии.

Кроме того, вводится ежемесячная доплата к социальным пособиям лицам, достигшим возраста 100 лет и более, в размере 100% базовой величины исчисления пенсии. Доплата финансируется за счёт средств республиканского бюджета и внебюджетного Пенсионного фонда через организацию, в которой назначены пенсии и пособия.

В документе отмечается. что он принят «в целях усиления адресной социальной защиты и материальной поддержки населения, расширения масштабов и дальнейшего повышения эффективности оказания денежной помощи нуждающимся в поддержке гражданам и одиноким престарелым».

По состоянию на 1 января 2022 года в Узбекистане проживало 570 лиц в возрасте 100 лет и старше, включая 109 мужчин и 461 женщину.

Ежемесячные компенсации для льготных категорий лиц были введены с апреля 2003 года взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.