24 сентября 2021 года президент Узбекистана принял постановление «О комплексных мерах по развитию велоспорта». На основе этого документа были созданы новые профессиональные велокоманды Tashkent Сity Professional Cycling Team и Tashkent Сity Professional Women Cycling Team.

В эти дни при поддержке Министерства туризма и спорта, Федерации велосипедного спорта и телеканала Uzreport TV на одном из ведущих европейских спортивных телеканалов Eurosport стартовала рекламная кампания этих команд.





Снятые на улицах Ташкента 5- и 15-ти секундные рекламные ролики демонстрируются на различных языках в более 50 странах Европы, Ближнего Востока, а также в России. Это в свою очередь послужит не только пропаганде здорового образа жизни и велоспорта, но и повысит туристический потенциал Узбекистана. Ведь на этих кадрах показан современный деловой центр Tashkent City, который своим появлением внес новые краски в облик столицы.

Посмотреть ролики можно на сайте и официальных страницах телеканала Eurosport в социальных сетях.

Рекламная кампания продлится до 26 февраля и охватит период проведения зимних Олимпийских игр в Пекине, а также тур ОАЭ, который пройдет с 20 по 26 февраля.

На днях три профессиональные велосипедные команды Узбекистана получили лицензии от Международного союза велосипедистов (UCI). В список попали трековая команда Tashkent Track Team, мужская континентальная команда по шоссе Tashkent Сity Professional Cycling Team, а также женская континентальная команда по шоссе Tashkent City Woman Professional Cycling Team. Всего в список команд, получивших лицензию UCI, вошли 142 мужских и 42 женских континентальных команд по шоссе и 20 трековых команд.

На правах рекламы.