Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 января подписал указ о поддержке текстильных и швейно-трикотажных предприятий.

Документ предусматривает меры по стимулированию глубокой переработки, производства и экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Создаётся Фонд поддержки текстильной отрасли при Агентстве продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли без образования юридического лица. Он будет финансироваться за счёт:

средств, выделяемых из Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ — суверенный фонд страны);

сборов, взимаемые при вывозе хлопчатобумажной пряжи и трикотажного полотна через таможенную границу Узбекистана, в размере, установленном законодательством;

благотворительных средств физических и юридических лиц, грантов международных финансовых институтов и зарубежных организаций;

других источников, не запрещенных законодательством.

С 1 февраля 2022 года по 1 января 2025 года устанавливается порядок, в соответствии с которым:

а) предприятиям, освоившим производство крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции в Каракалпакстане и областях, выделяются субсидии в размере 10% стоимости оборудования, закупленного в рамках данных проектов, но не превышающие в эквиваленте 500 тысяч долларов. При этом необходимо:

приобрести новое оборудование в рамках вышеуказанных проектов;

не включать в стоимость оборудования расходы по поставке и иным дополнительным услугам;

иметь акт о вводе проекта в эксплуатацию;

б) предприятиям, закупающим оборудование по производству крашеного полотна, смесовой и крашеной тканевой продукции, а также пряжи, в составе которой искусственные волокна занимают более 80%, Национальный банк будет выделять валютные кредиты для оплаты 15-процентного первоначального платежа на срок до семи лет, включая льготный период три года.

в) предприятиям, экспортирующим крашеное полотно, крашеную ткань и готовую швейно-трикотажную продукцию, НБУ будет выделять кредиты в иностранной валюте в размере не более 3 млн долларов. Средства направляются на предэкспортное финансирование, в том числе пополнение оборотных средств, на срок до одного года, включая льготный период до девяти месяцев.

Ставка по кредитам будет определяться исходя из процента доходности евробондов на вторичном рынке. К этой ставке также прибавляется маржа банка в 1%;

Более того, на этот период предприятия, в общей выручке которых от реализации крашеного полотна, крашеной ткани и готовой швейно-трикотажной продукции, в том числе через комиссионера (поверенного), доля экспорта составляет не менее 80%, получат налоговые льготы:

ставка социального налога — 1%;

отсрочку погашения задолженности по налогу на имущество юрлиц до трёх лет с уведомлением налоговых органов без направления заявления в органы государственной власти на местах.

ФРРУ выделит Фонду поддержки текстильной отрасли 25 млн долларов на безвозмездной основе для субсидирования части стоимости оборудования для текстильных и швейно-трикотажных предприятий.

Министерство финансов при необходимости может дополнительно выделить фонду на данные цели в 2022 году до 250 млрд сумов из госбюджета.

Министерству финансов по заявкам НБУ поручено разместить на счете средства до эквивалента 100 млн долларов за счет средств, поступивших от выпуска и размещения еврооблигаций (евробондов).

Кроме того, указом до 1 января 2024 года продлевается предоставление компенсаций и поручительств по кредитам, выдаваемым экспортёрам в банках, со стороны Фонда поддержки предпринимательства.