Группа компаний ONS Frankfurt (Германия) — международная инжиниринговая компания — готовится к запуску технологического кластера горного машиностроения в Навоийской области с поэтапной организацией производства высокотехнологичных машин и оборудования для нужд горнодобывающей отрасли.

На первом этапе запланировано строительство производственных мощностей для организации производства горно-шахтных машин и насосных систем и агрегатов.

Производство горно-шахтных машин

На рынке горнодобывающего оборудования Узбекистана наблюдается устойчивый спрос на машины для добычи полезных ископаемых подземным способом, поэтому проект нацелен на организацию завода по производству горно-шахтных машин. Техническим партнером проекта выступает один из ведущих европейских производителей горных машин с более 40-летней историей — производитель TALPA, продукция которого успешно эксплуатируется в более 40 стран мира.

Будет налажено производство следующих горных машин под брендом VIK MACHINERY:

подземный шахтный самосвал с грузоподъемностью 4, 10, 15 и 20 тонн;

подземная погрузочно-доставочная машина с объемом ковша 0,75, 1,7, 3 и 4 куб. м;

подземные буровые установки веерного и горизонтального типа;

вспомогательная горно-шахтная техника для перевозки ГСМ, грузов, людей и для выполнения специальных работ.





Потребность в горно-шахтных машинах в настоящий момент полностью покрывается за счет импорта одними из ведущих горнодобывающих компаний Узбекистана. Запуск завода поможет добиться основных преимуществ:

импортозамещения, снижения цены и сокращения сроков производства и поставки;

доступности технологии за счет трансфера технической и конструкторской документации, развитие локального НИОКР (R&D) и техническо-конструкторской базы;

сервисных и гарантийных обязательств, организации склада ЗИП непосредственно вблизи объекта эксплуатации;

гибкого реагирования на пожелания заказчиков, так как эксплуатация в подземных условиях требует создания концепций машин и оптимальных конструктивных решений в соответствии с их индивидуальными требованиями;

подготовки инженерных кадров для импортозамещения горного оборудования с привлечением ведущих зарубежных специалистов.





Начата процедура по подписанию дорожных карт с одними из ведущих горнодобывающих компаний Узбекистана (НГМК, АГМК и прочие) по проведению опытно-промышленных испытаний в четвертом квартале 2022 года.

Производство насосных систем и агрегатов

Начата реализация проекта по производству многоступенчатых центробежных насосных агрегатов с кожуховой конструкцией и погружным двигателем для нужд горнодобывающей отрасли и водного хозяйства. Техническим партнером инвестиционного проекта выступает компания oddesse (Германия) — один из ведущих международных производителей c богатыми традициями, сфокусированный на производстве высококачественных одно- и многоступенчатых центробежных насосов и погружных электродвигателей, продукция которых используется в более 50 странах мира.





Будет налажено производство следующей продукции под брендом Uzoddesse:

одноступенчатые центробежные насосы;

многоступенчатые центробежные насосы;

погружные электродвигатели.





Потребность в насосных системах и агрегатах для нужд горной отрасли и водного хозяйства в настоящий момент покрывается как за счет текущих локальных производств, так и частично за счет импорта. Проект фокусируется на обеспечении рынка продукцией с высоким качеством за счет трансфера немецких технологий и обеспечения конкурентной стоимости продукции. Также организован сервис для горной отрасли:

квалифицированная консультация и техническое обслуживание;

сопровождение продуктов на протяжении всего жизненного цикла;

проектирование и конструирование насосов и систем, совместная разработка подходящего технического решения;

техническая помощь при монтажных и пусконаладочных работах;

профилактическое техобслуживание в ремонтной мастерской или на месте;

организация склада ЗИП, быстрое качественное предоставление запасных частей, насосов и двигателей.

Производственные мощности будут расположены на площадке площадью 2 га Навбахорского района Навоийской области. Оператором проекта выступает компания ИП ООО VIK Engineering.

В настоящий момент начаты строительно-монтажные работы и осуществляется поставка технологического оборудования. Запуск производственного объекта планируется к 1 сентября 2022 года. Объем прямых иностранных инвестиций на первом этапе составит более 3 млн долларов США с созданием более 100 рабочих мест.

Запуск технологического кластера горного машиностроения поможет организовать выпуск отечественной высокотехнологической наукоемкой продукции на принципах кооперации и локализации с зарубежными производителями на базе интеграции местных производственных, научных и трудовых ресурсов.

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