Группа компаний ONS Frankfurt (Германия) — международная инжиниринговая компания — готовится к запуску технологического кластера горного машиностроения в Навоийской области с поэтапной организацией производства высокотехнологичных машин и оборудования для нужд горнодобывающей отрасли.
На первом этапе запланировано строительство производственных мощностей для организации производства горно-шахтных машин и насосных систем и агрегатов.
Производство горно-шахтных машин
На рынке горнодобывающего оборудования Узбекистана наблюдается устойчивый спрос на машины для добычи полезных ископаемых подземным способом, поэтому проект нацелен на организацию завода по производству горно-шахтных машин. Техническим партнером проекта выступает один из ведущих европейских производителей горных машин с более 40-летней историей — производитель TALPA, продукция которого успешно эксплуатируется в более 40 стран мира.
Будет налажено производство следующих горных машин под брендом VIK MACHINERY:
- подземный шахтный самосвал с грузоподъемностью 4, 10, 15 и 20 тонн;
- подземная погрузочно-доставочная машина с объемом ковша 0,75, 1,7, 3 и 4 куб. м;
- подземные буровые установки веерного и горизонтального типа;
- вспомогательная горно-шахтная техника для перевозки ГСМ, грузов, людей и для выполнения специальных работ.
Потребность в горно-шахтных машинах в настоящий момент полностью покрывается за счет импорта одними из ведущих горнодобывающих компаний Узбекистана. Запуск завода поможет добиться основных преимуществ:
- импортозамещения, снижения цены и сокращения сроков производства и поставки;
- доступности технологии за счет трансфера технической и конструкторской документации, развитие локального НИОКР (R&D) и техническо-конструкторской базы;
- сервисных и гарантийных обязательств, организации склада ЗИП непосредственно вблизи объекта эксплуатации;
- гибкого реагирования на пожелания заказчиков, так как эксплуатация в подземных условиях требует создания концепций машин и оптимальных конструктивных решений в соответствии с их индивидуальными требованиями;
- подготовки инженерных кадров для импортозамещения горного оборудования с привлечением ведущих зарубежных специалистов.
Начата процедура по подписанию дорожных карт с одними из ведущих горнодобывающих компаний Узбекистана (НГМК, АГМК и прочие) по проведению опытно-промышленных испытаний в четвертом квартале 2022 года.
Производство насосных систем и агрегатов
Начата реализация проекта по производству многоступенчатых центробежных насосных агрегатов с кожуховой конструкцией и погружным двигателем для нужд горнодобывающей отрасли и водного хозяйства. Техническим партнером инвестиционного проекта выступает компания oddesse (Германия) — один из ведущих международных производителей c богатыми традициями, сфокусированный на производстве высококачественных одно- и многоступенчатых центробежных насосов и погружных электродвигателей, продукция которых используется в более 50 странах мира.
Будет налажено производство следующей продукции под брендом Uzoddesse:
- одноступенчатые центробежные насосы;
- многоступенчатые центробежные насосы;
- погружные электродвигатели.
Потребность в насосных системах и агрегатах для нужд горной отрасли и водного хозяйства в настоящий момент покрывается как за счет текущих локальных производств, так и частично за счет импорта. Проект фокусируется на обеспечении рынка продукцией с высоким качеством за счет трансфера немецких технологий и обеспечения конкурентной стоимости продукции. Также организован сервис для горной отрасли:
- квалифицированная консультация и техническое обслуживание;
- сопровождение продуктов на протяжении всего жизненного цикла;
- проектирование и конструирование насосов и систем, совместная разработка подходящего технического решения;
- техническая помощь при монтажных и пусконаладочных работах;
- профилактическое техобслуживание в ремонтной мастерской или на месте;
- организация склада ЗИП, быстрое качественное предоставление запасных частей, насосов и двигателей.
Производственные мощности будут расположены на площадке площадью 2 га Навбахорского района Навоийской области. Оператором проекта выступает компания ИП ООО VIK Engineering.
В настоящий момент начаты строительно-монтажные работы и осуществляется поставка технологического оборудования. Запуск производственного объекта планируется к 1 сентября 2022 года. Объем прямых иностранных инвестиций на первом этапе составит более 3 млн долларов США с созданием более 100 рабочих мест.
Запуск технологического кластера горного машиностроения поможет организовать выпуск отечественной высокотехнологической наукоемкой продукции на принципах кооперации и локализации с зарубежными производителями на базе интеграции местных производственных, научных и трудовых ресурсов.
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