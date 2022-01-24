После прошедшего в выходные дни холодного и влажного вторжения в понедельник по Узбекистану установилась малооблачная погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Сегодня и в ближайшие два дня преимущественно малооблачная и сухая погода со слабыми ветрами сохранится по всей территории страны.

Однако отрог холодного антициклона, пришедший с районов Казахстана, не спешит покидать Узбекистан, отметили синоптики.

В ночные и утренние часы сохранятся слабо отрицательные температуры в пределах 0…-3 градусов, местами до -5. Днем солнечные лучи будут прогревать воздух, но температура не превысит +5…+8 градусов. По северу ночью −6…−9, днем −3…+2 градуса.

Во второй половине недели несколько потеплеет, температура ночью по большей части территории страны будут в пределах 0…+5, днем +8…+10 градусов, местами до +12.

В пятницу по всей территории Узбекистана, кроме Ферганской долины, пройдут дожди, по северу и в горных районах осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, в горных районах сохраняется лавинная опасность.