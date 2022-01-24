Мечты об автомобиле должны сбываться. Тем более о таком, как Hyundai Sonata. Именно так считают в официальной дистрибьюции легковых автомобилей южнокорейского бренда Hyundai в Узбекистане.

В ближайшие дни компания отметит три года присутствия на автомобильном рынке Узбекистана. В честь этой даты Hyundai Auto Asia совместно с компанией Mikro Leasing дарит узбекистанцам возможность начать 2022 год под знаком Hyundai Sonata.

Теперь вы можете приобрести современный, инновационный седан в рассрочку на 24 месяца с предоплатой 40% и годовой ставкой в 0%.

Это комфортные условия для тех, кто ценит в автомобилях роскошь безопасного вождения, инновационных технологий и современного дизайна. Стиль, элегантность и инновационность словно слились в одном автомобиле предлагая водителю совершенство в управлении.





В Узбекистане Hyundai Sonata представлена в четырех комплектациях и семи цветовых решениях. Чтобы почувствовать на себе притягательную силу Hyundai Sonata, Hyundai Auto Asia приглашает воспользоваться услугой тест-драйв. Предварительно записаться можно по единому телефону: 1248.

Специалисты колл-центра также ответят на все вопросы связанные с условиями приобретения, комплектациями.





На автомобили Hyundai, приобретенные у официальных дилеров, предоставляется гарантия в 100 тысяч км пробега или три года. Все дилерские центры Hyundai Auto Asia работают по системе 3S: реализация автомобилей, сервисное обслуживание, продажа оригинальных запасных частей и дополнительного оборудования. Дилерские центры, находящиеся в Ташкенте, предлагают также услуги детейлинга.

Для удобства новых автовладельцев в дилерском центре Hyundai Premium Sergeli можно пройти регистрацию транспортного средства в ГАИ и получить государственные номера.





Расходы по оформлению автомобиля, страхованию КАСКО и услугам лизинговой компании оплачиваются отдельно.

Рассрочка действует во всех официальных дилерских центрах Hyundai в Узбекистане.

График работы дилерских центров:

с 9:00 до 20:00 без выходных;

дилерский центр Tashkent City — с 10:00 до 21:00;

промостенд Hyundai в ТРЦ Compass — c 10:00 до 21:00.

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Адрес: пр-т А. Темура, 77А.

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

ДЦ Hyundai Qushbegi

Адрес: ул. Кичик Халка йули, 22 В.

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

ДЦ Hyundai Tashkent City

Адрес: ул. Хадра 2/1.

Телефон: (+998) 78−132−08−88.

Сайт: hyundai-auto.uz

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

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